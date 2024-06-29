台南良寶宮、道可道宗教文創　馬來西亞檳城宮廟參訪交流受到熱烈歡迎

▲台南良寶宮董事長蔡承棟與檳城陳人彬拿督、戴良成拿督合影。（圖／謝奇峰老師提供，下同）

記者林東良／台南報導

由台南良寶宮董事長蔡承棟，帶領道可道宗教文創執行長章世棠、府城六代傳承延陵道壇吳政憲道長、西港慶安宮王府正案王李子峰老師、政治大學華人宗教中心洪瑩發博士、台南市導覽協會理事長謝奇峰老師等13位至馬來西亞檳城宮廟寺觀參訪交流。

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▲府城祖傳延陵道壇第六代壇主吳政憲道長並率眾進行一場三獻禮道教儀式，為大家獻酒祈福。

透過檳城陳人彬拿督、戴良成拿督的帶領與安排，並至檳城州和諧機構（新成立的非伊斯蘭宗教管理組織）拜訪與交流，此趟成果豐碩。

▲九皇大帝的造型奇特台灣少見。

雙溪賴慈英觀斗母宮並出動了12隻舞獅及洪拳館1隻舞龍之大禮來迎接台南良寶宮的參訪團隊，用餐後並進行乩童交流會，有中壇元帥共18位乩童降駕熱鬧非凡，宮內並有一支長達6米6的口針，府城祖傳延陵道壇第六代壇主吳政憲道長並率眾進行一場三獻禮道教儀式，為大家獻酒祈福。

▲雙溪賴慈英觀斗母宮內有一支長達6米6的口針。

拿督陳人彬是台南大灣人，38年前南向到檳城做生意，率先在馬來西亞引進自動化洗車機，被譽為「馬來西亞洗車業鼻祖」，平日熱心社會教育、文化以及慈善公益事業，贊助不遺餘力，身兼檳城民間信仰宗教雙溪賴慈英觀斗母宮九皇大帝、白雲山集福堂三王府及海鎮宮主席（台灣稱呼為主任委員）、禪山六合健身社武館的會長，積極推動優質宗教文化，促進馬來西亞檳城與台灣的宗教文化交流，深受當地社會各界的高度肯定，獲檳城州元首授勳，封為拿督，可以說是台灣之光。

▲雙溪賴慈英觀斗母宮進行乩童交流會，有中壇元帥共18位乩童降駕熱鬧非凡。

宮廟文史謝奇峰老師指出，在馬來西亞的檳城看到福建、廣東華人移民社會的信仰縮影，在這裡如同在台灣的台南府城ㄧ般，也是衆神之都，信仰相當多元，有道教、佛教、儒教，有天公壇的玉皇上帝、有廣福宮（又稱觀音亭）的媽祖、觀音佛祖、關帝爺、有斗母宮有斗母娘娘、九皇大帝、玉皇太子、托塔李天王、魯班先師、清水祖師、張公法主、尤其觀音佛祖還分靈自台北艋舺龍山寺、天上聖母分靈自台南安平開台天后宮，並有乩童在辦事與跳童的風俗，跟台灣的信仰都有相關的連結，位於檳城小山頂的千二層天衡山清觀寺更令人印象深刻，主祀三教真人（佛教釋迦牟尼佛、道教的太上老君、儒教的孔子）、九皇大帝、觀音佛祖；廟內神像莊嚴精美令人驚豔。

謝奇峰老師說，台灣與檳城的宗教交流，看到華人世界的移民也把自己的信仰帶來該地並發揚光大，像三江廟大普公、天生宮主祀青山王靈安尊王，都是福建惠安的移民後建廟，並保存有扶乩的傳統儀式，此趟宗教參訪受益良多成果豐碩。

▲拿督陳人彬是台南大灣人，積極推動優質宗教文化，促進馬來西亞檳城與台灣的宗教文化交流，獲檳城州元首授勳，封為拿督，可以說是台灣之光。