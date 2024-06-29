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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／綠保溫「火種」拉長戰線　藍主帥修法「高築牆」反為罷免添柴火

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲青鳥行動時立法院外抗議人潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國會朝野抗爭激烈，又因藍白「國會改革」不斷拉高衝突，甚至一路燒到場外「10萬青鳥」集結，罷免之說更一時在社群平台瘋狂串聯，然而，場外人潮在覆議時明顯衰退，綠營正苦思如何將這把野火一路燒到明年二月、甚至2026地方大選，國民黨團總召傅崐萁此時卻「送來大禮」，他強調當前罷免規定不良，並送出提案要修高門檻。此言一出，不僅黨內雜音不斷、戰友民眾黨不買單，更讓民眾的不滿情緒死灰復燃。

考慮到現行國會席次比例，若要打破朝野對峙僵局，綠營只有兩條路走：第一、尋求跟在野黨合作機會，第二、訴求罷免、直接改變國會席次。然而，對於尋求合作這條路，綠營不少立委、黨團幹部都感嘆「根本不知道找國民黨的誰談」，過去他們曾為排案、議程私下找個別藍委、甚至黨團幹部溝通，但即便達成共識，最後都會在傅崐萁一聲令下就退回原點，「他不是有合作空間的人。」

至於白營部分，也有綠委和民眾黨個別委員互相釋出善意，已經在部分法案議題成功合作，但國會改革衝突的裂痕之深，尤其黨團主事者都屬鷹派，雙方多有顧忌，短時間內也無法改變立院議事攻防格局。

至於第二條路，明年二月罷免區域藍委的可能性，多數民進黨立委也持悲觀看法，「目前就是當個討論話題」，並不看好現在高漲的民意能一路延伸到明年二月。尤其藍營此時也改採「龜息大法」，儘量避免提出爭議法案再拉高仇恨值，現在全民緊盯程序委員會，國民黨一舉一動都被放大鏡檢視，包含花東三法、不當黨產條例都選擇收手，就怕為罷免行動再添柴火。

然而，相較藍營立委的小心翼翼，國民黨團總召傅崐萁不改「大鳴大放」風格，過去國民黨立委許宇甄就曾提案拉高罷免門檻，但因爭議過大擱置，傅崐萁27日卻又重提此事，他喊話當前的罷免規定不良。國民黨團下週也將把《選舉罷免法》修正案排進內政委員會。

按照程序，內政委員會下週排定審查「選罷法」，將罷免門檻從現行「同意大於不同意，且同意票大於選舉人數四分之一」，調高為「同意票數超過被罷免人當選得票數」。預計週三召開公聽會，週四進行逐條審查。

此案一出，綠營都還來不及罵，傅崐萁的「好麻吉」民眾黨主席柯文哲明確表示，政治問題不該用修法解決，「現階段台灣民眾黨不贊成改動罷免門檻，因為法律應該有一致性。」國民黨內也尚未取得共識，不只在黨團大會激辯過後無法取得結論，不少藍委私下抱怨，「到底在搞什麼？」、「現在推這個就是送謝國樑去死。」

事實上，不管修法與否，綠營都不看好能夠成功罷免區域藍委，而最近的罷免案是基隆市長謝國樑，但從時序來看，此次修法也不可能幫到謝國樑，在綠營苦思如何延續群眾熱度的此刻，傅崐萁突然招來一股東風野火燎原，民怨累積的同時還可能燒到同黨市長謝國樑，誰都想不到。

也有綠委評估，民眾黨都是不分區立委，罷免議題對他們來說並不急切，大可事不關己高高掛起，加上黨團總召黃國昌過去擔任立委時，最為代表性的主張就是全面鬆綁罷免門檻，藍白在此案合作可能性並不高，但提案已排、口號已喊，最後若沒過會落個「吃相難看」罵名，讓藍營此次提案極可能賠了夫人又折兵。

該綠委強調，尤其現在藍營提案罷免門檻，即便被他們擋下第一波，2026九合一選舉就快到了，吃相那麼難看勢必會衝擊到選情，「你讓我投不了罷免票，難道我還投不了大選票嗎？」

對於傅崐萁提案背後玄機，也有綠營黨政人士認為，執政黨只要別犯錯且國家經濟表現維持穩定，在野黨會逐漸找不到打點，若仍恣意妄為，當然會讓民眾覺得為反對而反對，而綠營畢竟手上握有行政資源，推出一些民眾有感的牛肉，自然能夠找回民心，「傅崐萁需要買保險」。

他說明，傅崐萁就是在築一道防火牆，民意代表第一次選上都很容易、有新鮮感，但要連任就要接受更多檢驗，包含地方服務品質、問政品質都是，但國民黨一些新科立委或是在選區險勝的區域立委，表現實在差強人意，因此即便手段再難看，傅崐萁也要把「跌落國會最大黨」的任何可能性都排除，「但罷免是人民的權利，這種作法是直接沒收人民權利，實在太粗糙。」

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