為了工作「願花多少時間通勤？」　 網曝極限：上班才有儀式感

▲為了工作，願意花多久時間通勤？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

光是出門，就已經讓很多上班族心情不美麗，若通勤要花太多時間，心更累！近日有網友發文表示，他有個朋友在中山區上班，但房子買在機捷尾端，通勤時間很長，因此他就想知道，為了工作，大家通勤的「極限」在哪？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「通勤你能接受多久」為標題發文，提到他前陣子去拜訪一位朋友，對方住在機捷尾端，雖然房子剛好，但這朋友在中山區上班，所以通勤時間很長。他表示，即使不考慮轉車的時間，光是實體距離就已經很遠，下班後可能要8點才能到家。

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但原PO也直言，若抓同樣的預算，在台北只能買到老公寓，而老公寓就會有屋齡老舊的問題，且要爬樓梯、等垃圾車。與此同時，他就想知道，大家能為了工作，願意花多久時間通勤？

貼文曝光後，不少網友的極限就是30分鐘，「半個小時差不多，上班才有儀式感」、「我只能容忍30分鐘以內，但事實上我是來回3個多小時的那群」、「30分吧，上下班來回也是1小時了」、「來回1小時，不能再多」、「搭公車捷運30分內，出發開始算，包含等車」、「2、30分鐘」、「目前是30～50分」、「必須半小時內，再久不行」。

還有些網友回應，「搭公車不超過4站」、「40分鐘極限了」、「20分鐘內吧」、「我同事天天台中、台北來回」、「單趟15分鐘是極限」、「1小時，去、回2小時」、「理想很美，現實卻很殘酷」。

另也有網友認為，這要看該公司給的薪水有多少，「單程1小時內，如果薪資很高可以再久一點」、「看薪水啊」、「你給越多我越能忍」。