他讚女生「1穿搭」超正　同事沒穿變普妹！兩派秒戰：瘦才好看

▲原PO覺得女生穿套裝超正。（示意圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

比起套裝，很多人更喜歡某種風格的穿搭，但就有網友直呼，覺得女生穿上正式套裝或制服，身材跟相貌都會加不少分，「上班時候常碰面的朋友，她平常穿套裝真的很吸引人，放假就比較隨意，好像反而變普通」，有些同事和朋友也有同感，貼文引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊「覺得女生穿套裝超正是正常嗎？」不知道為什麼，他覺得女生穿上正式套裝或制服，同樣的身材跟相貌都會加分不少。原PO就提到，上班時常碰面的朋友，穿套裝時就特別吸引他，可對方放假穿便服時，他就覺得變普通了，「覺得女生穿套裝變正好像也不只我一個，有些同事朋友也說有同感。」

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看到貼文後，就有人直呼，「你制服控喔」、「看氣質與身形」、「還是要看外型」、「看臉跟身形，像旗袍身形超重要的。一般制服身形不要太差，再配個黑絲，就很讚了」、「體脂率夠低的話，穿什麼都挺好看的」、「只有瘦的才好看。」

但也有網友有感，「男生穿西裝也會變帥」、「女生穿套裝超正」、「以前都覺得套裝很老氣，但高中拍畢業照時，我們一位任課老師穿了全身紅的套裝拍照，不得不說，哇靠，超級美麗，那位老師當時應該也有50了，但美麗與氣質卻依舊存在。」