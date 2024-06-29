台鐵「頭套色魔」性騷年輕女客！深夜尾隨伸手摸她胸部

▲彭男深夜搭乘台鐵，看見年輕貌美的女客，竟頭戴頭套上前伸手性騷。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

彰化一名彭姓男子2023年12月底搭乘自強號，眼見女乘客小美（化名）年輕貌美，竟然戴起頭上前犯案，伸手觸碰小美的隱私部位。彰化地院審理後依照性騷擾罪累犯，判處彭男1年2月有期徒刑。

根據判決書內容，彭男2023年12月底某天的深夜搭乘台鐵283次自強號列車，車輛行經員林、田中區間時，他突然發現女乘客小美年輕貌美，於是戴上頭套向前靠近，並且趁著小美不留神的機會，伸手觸碰對方的手臂、肋部以及胸部，且連續觸摸了數次。

當時附近還有一名旅客在車廂內，發現異狀以後，立即使用手機備忘錄打字，詢問小美是否有發現旅客怪怪的。小美也立即發出求助訊息。

▲彭男深夜搭乘台鐵，看見年輕貌美的女客，竟頭戴頭套上前伸手性騷。（示意圖／CFP）



小美下車以後立即報警、提告，彭男則對此供稱，雖然有觸碰小美的手臂，但並無觸碰肋部、胸部等性騷擾行為。

不過，由於彭男過去曾犯下多起乘機猥褻、違反性騷擾防治法的案件，加上有監視器畫面佐證，當時在同一節車廂的旅客也指證歷歷，因此彰化地院法官不採信彭男的說法。彰化地院法官審理後，依照性騷擾罪累犯，判彭男1年2月有期徒刑，全案仍可上訴。