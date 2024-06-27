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台鐵新左營車站商場由Global Mall續營　冠友拿到5年續約

▲▼Global Mall新左營車站。（圖／台鐵公司提供）

▲環球購物中心Global Mall獲優先續約資格，拿下台鐵新左營車站5年的續約。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

「新左營車站旅運服務空間促進民間參與整建營運案」是環球購物中心（Global Mall）與台鐵合作的南台灣首個車站型購物商場，原契約13年，將於今年11月上旬屆期，台鐵公司依促參法及契約評定，冠友公司營運績效良好，獲優先續約資格，拿下5年續約。

新左營車站Global Mall購物商場於2013年開幕，商場包括2樓、3樓、及4樓部分區域，佔地超過2200坪，由冠友生活股份有限公司營運，因應商務客需求，設有共享空間，提供共享工作區、辦公室等，到車站享便利購物、商務服務。

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▲▼Global Mall新左營車站。（圖／台鐵公司提供）

▲Global Mall新左營車站，佔地超過2200坪。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，Global Mall購物商場每年提供超過260個就業機會、吸引約530萬人次到訪，去年配合地方藝文展演及觀光行銷，帶動疫後業績突破性成長，足彰顯軌道經濟的蓬勃發展，賦予車站新的價值。

新左營車站促參商場案原契約年期為13年，契約將於今年11月上旬屆期，台鐵公司依促參法及契約相關規定，並按冠友公司歷年營運績效評定結果，其符合優先續約之申請資格，台鐵公司昨(26日)與冠友公司完成契約簽約及公證作業，續約期間為期5年。

▲▼Global Mall新左營車站。（圖／台鐵公司提供）

▲Global Mall新左營車站。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，Global Mall新左營車站將持續進行軟硬體改裝，3樓全面鋪設暖色木質地板、牆面增添植栽綠意點綴，因應趨勢及客群需求，引進更多元餐飲、體驗新櫃。未來將複製該案成功模式，希冀於更多車站商業空間，包括鳳山車站、高雄車站等，引進優良業者。

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