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比丘尼搭火車大聲放佛經！列車長制止竟反嗆：小心因果制裁

一名比丘尼搭乘台鐵區間車時疑似播放誦經音樂太大聲，引發其他乘客不滿。（翻攝自記者爆料網）

▲比丘尼搭乘台鐵區間車時疑似播放誦經音樂太大聲，引發其他乘客不滿。（翻攝自記者爆料網）

圖文／鏡週刊

台鐵區間車上昨（26日）傳出一起乘客糾紛，一名比丘尼因為在搭車期間播放誦經音樂，疑似音量太大引起其他乘客不滿，列車長前來勸說，還被她反嗆「扯人後腿」、「會有因果制裁」。對此台鐵做出回應。

有民眾在「記者爆料網」分享一段影片，畫面在是台鐵區間車廂上，一名比丘尼在座位上自顧自播放著誦經音樂，但似乎因為聲音太大，有其他乘客上前和她溝通，只是她態度不願配合，反稱：「我要坐車啦，你很煩耶！」「你不要吵我好不好」。

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其他乘客請來列車長向她勸說，列車長請她配合下車檢查，而她心不甘情不願，認為列車長不幫忙她，還扯她後腿，嘴裡碎念著疑似說「會有因果制裁」等語，拿起手邊行李移動到其他車廂。

影片曝光引發網友熱議，對此台鐵公司營業處回應表示，為維護車廂安寧，乘車時敬請將手機或電子用品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話或至通道間接聽，在車廂內並請小聲談話，共同維護乘車品質。

台鐵也提醒旅客，如在乘車途中遇到影響乘車秩序等情形時，可立即向乘務人員反映，亦可透過簡訊0921-765-125或撥打02-2191-0096聯絡該公司客服中心，通知列車長即時前往處理。


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