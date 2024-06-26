獨／光頭槍手正面曝！狂轟招待所18槍　幕後驚藏2大黑幫恩怨

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區中興路一段一間招待所，今天（26日）上午鐵門遭人開槍射擊，涉嫌開槍的男子隨後前往派出所投案。警方調查，男子對鐵門射擊18槍，其中1槍並未擊發，現場留下16顆彈殼。男子供稱，因遭店家嗆聲還被圍毆，今天才會憤而開槍行兇，據傳聞，幕後原因疑似為黑幫在北市賭場利益所引發的衝突。

▲今天前往新店某招待所開槍的光頭槍手高男，疑似為竹聯幫靜安會外圍份子。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，涉嫌開槍的嫌犯為26歲高姓男子，投案後向警方供稱，去年與朋友在新店中興路一段路旁聊天，碰巧後方為一處私人招待所，並未對外營業，招待所內人員突然走出，喝斥高男小聲一點，雙方發生爭執，隨後屋內又走出4至5名壯漢，圍毆高男及其友人，今天上午才會懷恨在心前往開槍洩憤。

▲遭開槍的店面，疑似為天道盟同心會所經營的私人招待所。（圖／記者陸運陞攝）

據悉，遭開槍處為天道盟同心會所經營的私人招待所，而開槍的高男為竹聯幫靜安會外圍份子。因之前靜安會在北市松山區東興路上開設撲克協會，屢遭到警方臨檢查緝，最終導致生意不佳倒閉。靜安會懷疑遭同心會檢舉導致，因此雙方鬧得不可開交，多次談判無果，便派高男持槍到招待所開槍示威。對此說法，警方表示，目前仍在釐清，並持續追查中。

警方調查，高男昨天（25日）晚間先入住新店碧潭某旅館，今天上午10時許起床後，就獨自騎機車到該招待所門口，拿出預藏的改造手槍對鐵門射擊18槍，隨後騎機車離開，前往派出所投案。目前警方已通知招待所劉姓屋主前來說明，而高男所持槍械為改造手槍，供稱為死去友人所寄放。詢後警方依違反槍砲條例、恐嚇罪移送，並後續將持續追查其他相關涉案人等。

▲新店偵查隊長王凱文表示，將持續追查槍枝來源及犯案動機。（圖／記者陸運陞攝）