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午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

▲6月21日夏至，台北地區下起午後雷陣雨，民眾連忙躲雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲明天是午後雷陣雨較大的一天。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周白天高溫炎熱，午後有雷陣雨，其中明天是午後雷陣雨最大的一天，中部以北、宜花和各地山區有局部短暫陣雨，可能有局部大雨，氣象署也對明天15縣市發布高溫燈號，大台北可能出現37度以上高溫。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，未來一周仍是午後雷陣雨天氣型態，明天太平洋高壓較弱，受西南風影響，中南部、澎湖、金門整天有陣雨或雷雨，尤其是清晨中南部沿海有陣雨，南部雨勢會比較大；其他地方中午前高溫炎熱，午後有雷陣雨，明天降雨範圍和雨勢與今天同等或更大，午後中部以北、宜花和各地山區有局部短暫陣雨，也有局部大雨機會。

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曾昭誠指出，西南風影響將持續到下周一，明天是午後雷陣雨最大的一天，因南方低壓往北移動，台灣濕度和水氣會多一點，周日和下周一後水氣將慢慢減少，不過下周後午後雷陣雨範圍仍是一樣，但雨勢不會那麼大。

下周二到下周五太平洋高壓再度西伸增強回來，曾昭誠說明，各地多雲到晴，環境吹東南風，東南部和恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部和各地山區有局部短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，因西南風影響，周日和下周一東南部將有焚風發生機會，另明天高溫炎熱，大台北可能出現37度以上高溫，氣象署也對明天15縣市發布高溫燈號。

高溫資訊(橙色)
影響時間：29日白天
高溫橙色36燈號：台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣
高溫黃色燈號：桃園市、花蓮縣、台東縣

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