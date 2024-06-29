更強的午後雷雨要來了　極端高溫範圍擴大時間曝

▲周末午後雷雨將更明顯。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

周末西南風增強，水氣增多，氣象專家吳聖宇提醒，今明兩天(29日~30日)午後雷雨將更為明顯，配合地形輻合作用，北部、東北部和中部山區有大雷雨，雖降雨增多，不過周末依然炎熱，局部地區上看36度以上，下周後半降雨減少，溫度有再攀升可能，極端高溫範圍可能再擴大。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，隨太平洋高壓勢力稍減弱，台灣附近大環境轉為西南風，今明兩天周末天氣型態會變得有些不一樣，西南風帶來的水氣增多，面迎西南風的南部地區從昨晚開始到今天清晨陸續有些下雨的狀況，這種西南風降雨一整天都有可能斷斷續續會發生，夜晚清晨配合海陸風環流，出現降雨的可能性又會更高一些。

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吳聖宇指出，今明兩天周末期間午後雷雨也會較明顯，尤其是配合台灣地形的輻合作用，在北部、東北部局部地區以及中部山區一帶有出現午後大雷雨的機會，前往山區、溪流邊活動更要注意安全，如果發現天氣狀況不對，務必要盡速遠離危險的區域。

不過雖然降雨增多，但周末期間溫度還是一樣炎熱，吳聖宇表示，各地高溫普遍預報都還是有34到36度，其中在台北盆地內、中南部局部近山地區以及花東縱谷內局部區域有36度以上高溫發生的機會，因為西南風增強的關係，台東還可能出現局部焚風，這種陽光的強度可能只要曝曬超過15分鐘就會有被曬傷的風險。

▲周末水氣增多，午後雷雨明顯。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，下周一(7月1日)後太平洋高壓有逐漸增強趨勢，不過一直到下周三(3日)可能午後雷雨發生的機會還是很高，要等到下周四(4日)後高壓更為增強，甚至高壓中心都接近到台灣附近，午後雷雨發生的情況就會有明顯減少的趨勢，也會更加集中在山區內，平地的天氣將會比較穩定。這種午後雷雨較少天氣型態有機會持續到7月8日或9日，再來高壓又會減弱，午後雷雨情況也會跟著增多。

溫度部分，吳聖宇提醒，下周後半降雨減少，高壓中心來到台灣附近，整體溫度將有更為升高可能性，發生極端高溫的範圍也有可能再擴大，後續的預報變化需要持續觀察。

至於颱風的方面，吳聖宇表示，短時間內一直到7月上旬這段期間太平洋高壓還是頗為強勢，低緯度熱帶洋面上雖然偶有熱帶擾動活動，但是預報資料看起來都不太看好發展的趨勢，因此暫時仍然不會有颱風發生的情況，可能還是要等到7月中旬之後，颱風發展的條件才會比較好一些，後續的預報變化也值得繼續留意。