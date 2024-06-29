　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更強的午後雷雨要來了　極端高溫範圍擴大時間曝

▲6月21日夏至，台北地區下起午後雷陣雨，民眾連忙躲雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周末午後雷雨將更明顯。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

周末西南風增強，水氣增多，氣象專家吳聖宇提醒，今明兩天(29日~30日)午後雷雨將更為明顯，配合地形輻合作用，北部、東北部和中部山區有大雷雨，雖降雨增多，不過周末依然炎熱，局部地區上看36度以上，下周後半降雨減少，溫度有再攀升可能，極端高溫範圍可能再擴大。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，隨太平洋高壓勢力稍減弱，台灣附近大環境轉為西南風，今明兩天周末天氣型態會變得有些不一樣，西南風帶來的水氣增多，面迎西南風的南部地區從昨晚開始到今天清晨陸續有些下雨的狀況，這種西南風降雨一整天都有可能斷斷續續會發生，夜晚清晨配合海陸風環流，出現降雨的可能性又會更高一些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，今明兩天周末期間午後雷雨也會較明顯，尤其是配合台灣地形的輻合作用，在北部、東北部局部地區以及中部山區一帶有出現午後大雷雨的機會，前往山區、溪流邊活動更要注意安全，如果發現天氣狀況不對，務必要盡速遠離危險的區域。

不過雖然降雨增多，但周末期間溫度還是一樣炎熱，吳聖宇表示，各地高溫普遍預報都還是有34到36度，其中在台北盆地內、中南部局部近山地區以及花東縱谷內局部區域有36度以上高溫發生的機會，因為西南風增強的關係，台東還可能出現局部焚風，這種陽光的強度可能只要曝曬超過15分鐘就會有被曬傷的風險。

▲▼周墨水氣增多，午後雷雨明顯。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

▲周末水氣增多，午後雷雨明顯。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，下周一(7月1日)後太平洋高壓有逐漸增強趨勢，不過一直到下周三(3日)可能午後雷雨發生的機會還是很高，要等到下周四(4日)後高壓更為增強，甚至高壓中心都接近到台灣附近，午後雷雨發生的情況就會有明顯減少的趨勢，也會更加集中在山區內，平地的天氣將會比較穩定。這種午後雷雨較少天氣型態有機會持續到7月8日或9日，再來高壓又會減弱，午後雷雨情況也會跟著增多。

溫度部分，吳聖宇提醒，下周後半降雨減少，高壓中心來到台灣附近，整體溫度將有更為升高可能性，發生極端高溫的範圍也有可能再擴大，後續的預報變化需要持續觀察。

至於颱風的方面，吳聖宇表示，短時間內一直到7月上旬這段期間太平洋高壓還是頗為強勢，低緯度熱帶洋面上雖然偶有熱帶擾動活動，但是預報資料看起來都不太看好發展的趨勢，因此暫時仍然不會有颱風發生的情況，可能還是要等到7月中旬之後，颱風發展的條件才會比較好一些，後續的預報變化也值得繼續留意。

ET快訊
柯建銘確定被罰！立院「室內抽菸」　北市衛生局裁處2千元
高雄女監暴動！　一票人春光外洩
謝金燕被爆《浪姐5》總決賽淘汰！　曬「雙膝大塊瘀青」吐心聲
獨／2樓屋主再喊話！　「沒反對開寵物用品店」
快訊／23架共機「四面環台」！　離基隆僅40浬
海峽出現「弧狀雲線」！　鄭明典示警
惡霸犬活活咬死金剛鸚鵡！　飼主嘆：開心出門躺著回來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響　快檢查手機避免斷訊

台鐵最快8月車票上加印QR Code掃描進站　背磁車票走入歷史時間曝

台南良寶宮、道可道宗教文創　馬來西亞檳城宮廟參訪交流受到熱烈歡迎

台北教育博覽會7／2、7／3登場　10大展區闖關體驗抽iPad

更強的午後雷雨要來了　極端高溫範圍擴大時間曝

點名「15種樹釀空污」挨批　環境部喊話鼓勵種樹：將正面表列樹種

暖化讓植物成空污幫凶　學者嘆「惡性循環」：重點在管制人為污染

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

太熱猛吹冷氣小心冷氣病！　醫籲2類人注意：嚴重恐腦中風

洗衣機變碎紙機！他PO慘案照　網友笑翻：真‧死亡筆記本

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

賴小弟遺體還在冰櫃內　夏男一審判刑1年6個月

台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響　快檢查手機避免斷訊

台鐵最快8月車票上加印QR Code掃描進站　背磁車票走入歷史時間曝

台南良寶宮、道可道宗教文創　馬來西亞檳城宮廟參訪交流受到熱烈歡迎

台北教育博覽會7／2、7／3登場　10大展區闖關體驗抽iPad

更強的午後雷雨要來了　極端高溫範圍擴大時間曝

點名「15種樹釀空污」挨批　環境部喊話鼓勵種樹：將正面表列樹種

暖化讓植物成空污幫凶　學者嘆「惡性循環」：重點在管制人為污染

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

太熱猛吹冷氣小心冷氣病！　醫籲2類人注意：嚴重恐腦中風

洗衣機變碎紙機！他PO慘案照　網友笑翻：真‧死亡筆記本

柯建銘確定被罰！立院「室內抽菸」北市衛生局裁處2千元

《選罷法》門檻低？　綠委酸朱立倫：罷免陳柏惟時就沒有問合不合理

紐約首位亞裔女性州參議員　「來自台灣」曲怡文拚連任為移民發聲

台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響　快檢查手機避免斷訊

中國利誘特定瓜地馬拉媒體　企圖影響輿論帶風向

高雄女監「抗議移監」暴動！管理員狂噴辣椒水　一票人春光外洩

花蓮遇強震苗栗縣府送暖　 7月旅遊團赴花蓮「每人最高補助1千元」

改款「新TOYOTA Corolla Cross」現身測試！外型更好看　搭第5代油電

感謝林政賢長期支持青創　桃園新創會拜會市議員慶生

加入LINE群組「約定轉帳才能投資獲利」　金門男衝郵局匯30萬

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫曝3大功效

改當冷氣學徒　見一幕驚：需要這麼拚？

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

快訊／7縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

小劉醫師發文笑談男患者下體尺寸　網傻：蠻噁的

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

15縣市「極端高溫」上看38℃　午後炸致災雷雨

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／台9丁線39.8k處發生土石流　現場畫面曝光

更多熱門

相關新聞

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

今天(29日)受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部、東部、各地山區也有短暫雷陣雨，前氣象局長鄭明典指出，海峽上出現「弧狀雲線」，為增強南風前緣，今晚會影響台灣西南部。

15縣市「極端高溫」上看38℃　午後炸致災雷雨

15縣市「極端高溫」上看38℃　午後炸致災雷雨

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

全球20大首都變熱　35℃以上天數30年增52%

全球20大首都變熱　35℃以上天數30年增52%

快訊／下班注意！大雷雨游擊3縣市　國家警報再響

快訊／下班注意！大雷雨游擊3縣市　國家警報再響

關鍵字：

天氣氣象天氣風險天氣職人吳聖宇降雨高溫午後雷雨

讀者迴響

熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

女業務簽保單遭性侵！被惡狼顧客甩到床上

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

災難拜登不退　金主震驚原來那麼糟

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

343萬人領錢了！首批退稅　7月31日直接入帳

購物、餐廳都有！7-11全新950坪大商場今開幕

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫曝3大功效

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面