今天好熱「台北體感溫度飆44度」　午後轟劇烈雷雨

▲今天高溫炎熱，大台北體感溫度上看44度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，中部以北局部地區高溫上看37度以上，氣象署一周體感溫度預報顯示，今天大台北體感溫度上看44度。氣象署表示，受西南風影響，中南部有不定時降雨，南部有較大雨勢，午後雷雨範圍擴及中部以北、東北部、東部和各地山區，將有短延時強降雨伴隨雷擊。

中央氣象署預報員林定宜表示，台灣西南方廣東海面到澎湖、台灣西南部沿海，有對流雲系逐漸發展，配合西南風，今天清晨中南部有短暫陣雨或雷雨，隨時間進展，越晚越明顯，在西南風影響下，今天天氣不穩定，尤其中南部可能有不定時降雨，南部有局部較大雨勢。

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明天仍受西南風影響，且將持續到下周一(7月1日)，中南部有不定時降雨發生，林定宜表示，下周二之後風向轉偏南風，下周三轉東南風，高壓勢力往西伸展，影響到下周五，高壓南側水氣將會帶入台灣。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜進一步說明，今天西南風影響，中南部尤其南部一帶有不定時較大雨勢，中部以北、東北部、東部、各地山區中午過後有較大雨勢，要提防大雨發生，可能會有短延時強降雨伴隨雷擊、強陣風發生。

未來一周天氣，林定宜分析，明天跟今天類似仍為西南風環境，台灣西南部、南部可能有不定時降雨或局部較大雨勢，中午過後中部以北、東北部、東部、各山區午後有大雨發生；下周一西南風持續影響，南部雨勢稍減，不過中部以北、東部、東北部、各地山區午後仍有大雨可能、下周二到下周五西南風轉偏南到東南風，西半部山區可能有局部大雨可能，東部降雨落在中午過後，西半部午後降雨機會仍高。

▲今天高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜表示，今明兩天天氣炎熱，整體溫度北中南約35到37度，中部以北局部地區溫度可能超過37度以上，東半部高溫約32到34度。

根據氣象署一周體感溫度預報顯示，今天台北市體感溫度上看44度，周日到下周五體感溫度也在41度到43度間。

▼天氣趨勢和提醒。（圖／氣象署提供）

▲台北未來一周體感溫度。（圖／氣象署提供）