15縣市「極端高溫」上看38℃　午後炸致災雷雨

▲今日至下週五(29至5日)台灣在鋒面前暖氣團內，白天可能會有極端高溫38度出現的可能。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今日至下週五(29至5日)台灣在鋒面前暖氣團內，白天可能會有極端高溫38度出現的可能，氣象署對此針對15縣市發佈高溫燈號；今日至下週四午後要注意致災大雷雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週五(29至5日)「滯留鋒」在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；因此要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

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▲中央氣象署針對15縣市發佈高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部23至37度，中部24至38度，南部25至38度，東部23至36度。中央氣象署針對15縣市發佈高溫燈號，今(29)日中午前後臺北市地區、新北市地區、新竹縣地區、臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。

今日至下週四，台灣仍在太平洋高壓西側，由於其「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」的釋放，近山區午後有對流發展；週末兩天西南部不定時有局部陣雨，午後對流的影響範圍擴大，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)及「豪雨」的威脅，平地應防「急雨積水」，山區慎防「坍方、落石、土石流」。下週五太平洋高壓略增強，午後對流減弱、範圍縮小，大多侷限在山區。

▼今(29日)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣大致晴朗(左圖)。4時雷達回波合成圖顯示，西南部有零星回波移入(中圖)。4時累積雨量圖顯示，西南部有局部降雨(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）