「2018年就禁用」含反式脂肪的奶精！　營養師：喝奶茶不用怕

▲喝奶茶不用擔心奶精含反式脂肪。（示意圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣人愛喝手搖飲，然而，多數人認為，奶精有反式脂肪不健康，選擇加價喝鮮奶，營養師韋含就指出，反式脂肪的主要來源是「不完全氫化油（部分氫化油）」，但早在2018年就已被禁用，目前市售的奶精，是穩定性更高的「非氫化油脂」如椰子油、棕櫚油，或是「完全氫化」的植物油。

營養師韋含在粉專「跟著營養師一起瘦！」發文，大家不敢喝奶，大多是擔心有反式脂肪，而反式脂肪最主要來源是「不完全氫化油（部分氫化油）」，在2018年已經被全數禁用了，現在市售的奶精是選用穩定性更高的「非氫化油脂」如椰子油、棕櫚油，或是「完全氫化」的植物油。

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營養師韋含也提醒，「完全氫化油」雖然不含反式脂肪，但它是「飽和脂肪」，吃太多一樣對身體不好。她認為，奶精只是一種調味料，正常情況下，不會拿來當水喝，喝咖啡、喝奶茶加一點點，影響並不大，可以喝，但不要喝太多，「只是你要知道自己喝的是，『油+香料』不是『奶』就好了」。

營養師韋含進一步指出，某些天然食物，像是牛奶，也會含有微量的反式脂肪，或是植物油經過精煉、高溫烹調、油炸也會產生一些，但量沒有很多，「基本上已經不用像以前那樣擔心反式脂肪的危害了喔！」

本文獲得營養師韋含授權提供轉載。