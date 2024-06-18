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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紐西蘭進口鮮乳免關稅衝擊酪農！　綠委踢爆：已有廠商要求減產

▲▼民進黨立委徐富癸關注酪農議題。（圖／徐富癸國會辦公室提供）

▲民進黨立委徐富癸今日出席酪農議題相關座談會。（圖／徐富癸國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

2025年起紐西蘭進口鮮乳將免關稅，引發衝擊國內酪農產業的憂慮，日前民進黨跨派系立委陳亭妃、蔡易餘、劉建國、鍾佳濱開記者會關切此議題，民進黨立委徐富癸今（18日）指出，有部分業者已經接到廠商減價或減產的要求，要求農業部對於產業輔導應從短中長期同步著手；民進黨立委賴惠員昨也呼籲，應將「長效『鮮』乳」正名為「長效乳」。

徐富癸表示，紐西蘭的產量大、進口乳價格較低，較容易吸引餐飲業者採購，甚至有部分業者已經接到廠商減價或減產的要求；面對台紐關稅貿易簽訂，壓縮我國酪農產業，他要求農業部，對於產業的輔導應從短期、中期、長期3面同步著手。

針對衛福部日前預告，保存期限30天以上者，應標示為長效鮮乳等字樣，徐富癸認為，農業部與衛福部應召開跨部會會議，將其名稱更正為「長效乳」，與新鮮牛奶做出區隔，讓民眾增加辨識度；農業部也應更加輔導酪農業者，推動多元產品的銷售，包含添加葉黃素、胡蘿蔔素等營養素產品，或將鮮奶製成優格、起司、奶粉、冰淇淋等多元化產品，以擴大酪農產業的市場。

徐富癸強調，因應全球化市場，國際經貿合作當然有必要，但絕對不能讓合作建立在國內業者的痛苦上，政府應和酪農業者保持聯繫管道，並建立更多元的銷售方式，他要求農業部要提出更完整的配套保障酪農權益。

此外，賴惠員還親自拍攝影片，直指「長效『鮮』乳」的標示，嚴重剝奪了本土酪農的生存權，建議衛福部、農業部應將「長效鮮乳」正名「長效乳」，跟真正的鮮乳，做出市場區隔，確保消費者能夠清楚辨別產品品質，讓國人享用優質本土鮮乳。

賴惠員也疾呼，「孩子是我們的未來」，她呼籲教育部效法日本經驗，在國中小的營養午餐中，應優先使用國內生產的鮮乳，而非保久乳，以支持本土酪農、促進國產酪農業的健康發展，並且增加攝取營養，幫助學童健康成長「頭好壯壯」。

▲▼酪農。（圖／記者沈君帆攝）

▲2025紐西蘭進口鮮乳免關稅衝擊國內酪農產業。（示意圖／ETtoday資料照）

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