「地籍異動即時通」服務升級　不動產安心防詐輕鬆搞定

▲「地籍異動即時通」服務升級。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

近年詐騙頻傳，手法日新月異，不動產也成為詐騙集團下手的目標，詐騙手法高明，使被害人房產遭過戶也渾然不知。為防範民眾遭詐騙，臺東縣政府呼籲民眾申請「地籍異動即時通」服務，以保障民眾的財產權益。

臺東縣政府表示，申請此項服務後，遇有買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、抵押權設定、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉、和解移轉及書狀補給登記案件等12種情形時，在不動產登記的「收件」和「異動完成」階段，系統會即時以簡訊或電子郵件方式通知所有權人。如果所有權人未辦理該項不動產登記卻接獲通知，應立即通知地政事務所，瞭解情況並立即採取應對措施，有效防止詐騙等行為的發生。

為顧及年長者較沒有使用手機簡訊或電子郵件的習慣，自去年起「地籍異動即時通」新增1組通知對象，除了所有權人外，還可以指定另一個對象，雙重保護更安心。此外，地籍異動即時通服務再升級，土地登記案件一併申請地籍異動即時通，不限定權利人，義務人也可以併案申請。

臺東縣地政處提醒民眾，不動產詐騙手法不斷翻新，許多民眾對不動產法令及登記程序不熟悉，容易成為詐騙集團的目標，鼓勵民眾申請「地籍異動即時通」，並對未經查證的訊息保持警惕。若有不動產相關疑問，建議立即向地政事務所詢問，或撥打165反詐騙專線查證。「地籍異動即時通」服務完全免費，申請流程也非常簡便，可以選擇以下三種方式辦理：

1.臨櫃申請：不動產所有權人只需持身分證正本，親自到鄰近的地政事務所即可辦理。

2.網路申請：不動產所有權人透過內政部地政司數位櫃臺網站 (網址：https://dc.land.moi.gov.tw/)，使用自然人憑證或工商憑證即可輕鬆申辦。

3.併案申請：在申辦土地登記案件時檢附申請書，與登記案件一併申請。

如有任何疑問，歡迎洽詢各地政事務所。