吸毒男對癌母「潑油點火燒頭」　爸媽都原諒...輕判2年10月定讞

▲男子竟對癌母潑油點火，但父母均原諒他，最高法院輕判定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市黃姓男子2022年9月間，在吸毒後持潤滑油潑灑罹患癌症的母親頭部，並以打火機點燃。癌母大聲呼救，家人趕緊協助滅火，僅燒掉母親部分頭髮。黃男被依照「家暴重傷害未遂罪」嫌起訴，但因癌母與父親均原諒黃男，最高法院輕判2年10月定讞。

判決指出，曾有公共危險前科的黃姓男子，2022年9月間，在施用安非他命毒品後，晚間6點左右，持潤滑油與打火機走向客廳中罹癌臥病在床、身體孱弱的母親。黃男隨後將潤滑油潑撒在母親頭部，母親大呼救命，但黃男立即點燃打火機，母親頭部起火燃燒。

在廚房的弟弟聽到呼救後趕緊前來，發現母親頭部著火，哥哥還拿著油罐持續倒油，並企圖再以打火機點火。弟弟上前搶下哥哥手中的油罐、打火機，並協助母親拍熄火燄。還好搶救得當，母親僅部分頭髮被燒光，沒有更大的傷害。檢警偵辦後，依照「家暴重傷害未遂罪」嫌對黃男提起公訴。

法院審理時，黃男辯稱當時因吸毒已失去辨識行為能力，請求減免刑責；但法院發現，警方到場時黃男還對答如流，甚至要求看筆錄資料，顯見他並未失去辨識行為違法能力，必須負責。

不過被害得癌母與父親，均表示願意原諒黃男，希望給他一個自新機會，因此法院酌減刑度，一審判刑後上訴二審，二審高等法院也因此減刑，輕判有期徒刑2年10月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。