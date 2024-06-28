快訊／國家警報響了！大雷雨襲3縣市　暴雨告警區出爐

▲大雷雨襲北北桃。（示意圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今（28日）下午2時24分針對北北桃等3縣市發布大雷雨訊息，雨勢持續1小時。此外，氣象署也對新北市烏來區、新北市新店區、新北市三峽區、桃園市復興區、新北市石碇區等地發布山區暴雨災防告警。

氣象署今下午2時24分對台北市、新北市、桃園市3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署也同步對新北市南勢溪紅河谷至龜岩寶島區、新北市大豹溪、新北市石碇溪石碇淡蘭吊橋、桃園市霞雲溪、優霞雲瀑布區發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時24分。

氣象署表示，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、萬華區、文山區、南港區、內湖區

新北市：中和區、永和區、新店區、樹林區、三峽區、汐止區、土城區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區

桃園市：大溪區、復興區