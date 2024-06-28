原美國學校開始施工　童小芸強烈譴責政府將土地賤租給建商

▲原美國學校土將興建1200坪商業特區，目前建商已經開始施工，為了捍衛鄉親行的安全與權益，28日上午謝龍介立委服務處執行長童小芸與北區振興里民眾前往建地抗議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

原美國學校土將興建1200坪商業特區，目前建商已經開始施工，因不滿建商違背5/21與振興里里民共同協議，為了捍衛振興里鄉親行的安全與權益，28日上午7時20分許，北區振興里民眾前往建地抗議。

謝龍介立委服務處執行長童小芸，在28日的抗議活動中，對政府將原美國學校的土地以每坪每月355元的價格，標租給建商70年表示強烈譴責。她認為這塊位於市區、價值連城的土地，被政府以如此低廉的價格租出，令人難以接受。

童小芸表示，當地居民對於建商將道路封閉，不讓人民通行，感到非常不滿。她認為，政府在這件事情上，完全忽視了人民的行安全。她進一步指出，當地的居民大多數是弱勢群體，他們的聲音往往被忽視，因此她決定站出來，為民眾發聲，與建商對抗。

童小芸強調，她並未從建商那裡接受任何利益，她的行動完全是出於對鄉親的關心。她表示，自己已經在地擔任里長8年，一直都非常關心鄉親的安全和健康。

童小芸表示，她們在5月21日召開說明會，提出五大訴求，包括光電公開資料應完備、案場資料應以圖資呈現、施工資料應整合公開、成立單一窗口提供第三方協調及諮詢服務、應建立區域光電治理平台等。她希望，只有在達成這些訴求後，建商才能開工。

童小芸最後呼籲，希望更多的鄉親能夠站出來，一起把他們的聲音傳出去，讓更多的人知道，他們為了保護這塊綠地，正在做出的努力。她表示，他們一定會堅持到底，確保這塊綠地能夠被適時地保護下來。她也澄清，她並未與建商官商勾結，並將對誹謗她的謠言提出加重誹謗罪的訴訟。她表示，她只會努力做對的事，一切為鄉親發聲。

據了解，建商要把地下室的停車場出入口設計在212巷與長榮路路口三叉路口，如此狹小的巷道，且附近鄉親及輪椅鄉親都會以此巷道前往公園運動，政府部門卻不負責任同意建商把地下室停車場出入口設計該處，令鄉親十分錯愕不滿！

振興里現任里長侯美惠表示，他們對所有居民的安全和福祉非常重視。他們會將里民的所有意見轉達給相關單位，並尋求協助。她指出，未來建商他們規劃的地下道的出入口對行人的安全至關重要，而他們社區裡的居民大多數是長輩，因此他們希望相關單位能夠提供協助。侯美惠里長希望建商能夠找到一個適合的出入口，以確保里民的安全，這是她作為里長的最大訴求。