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時隔5天又受訪！不躲記者成常態？　賴清德允諾：直接與大眾對話

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／記者呂晏慈攝）

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

事隔不到一周，總統賴清德今（24日）發表敞廳談話，並親上火線面對媒體提問，執政風格與前任總統蔡英文完全不同，引發媒體關注。對此，賴清德公開承諾，未來會根據重要議題，直接與社會大眾對話，也藉此讓自己更了解民意的所在，同時，讓國人了解政府目前所推動的各項政策及主張。

賴清德今天上午發表任內首次敞廳談話，宣布針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，將向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，值得注意的是，距離上周三他舉行就職滿月記者會不到1星期，便再度即時回應媒體提問，與前總統蔡英文曾高達745天未受訪的治理風格迥異，引發媒體關注。

今天會中有媒體詢問，在聲請釋憲的討論過程中，是否有人建議不要簽署《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案？為什麼最後決定釋憲？另外，上周三賴清德才開過就職滿月記者會，今天敞廳談話也接受大家的提問，不曉得未來是否會持續讓大家提問？為什麼這樣做？

對此，賴清德回應，台灣是民主社會，自然存在多元的聲音，所以，對於要不要提出釋憲、要不要簽署並公布法律，社會上的確有不同意見，不過在總統府內的同仁，大家的態度是相當一致的，也就是說，他身為總統恪遵《憲法》，必須依法公布，同時把爭議交給司法院大法官來做裁判。

賴清德說，「我未來會根據重要的議題，來跟社會大眾報告，希望能夠跟社會大眾直接對話，也藉由大家的問題，讓我更了解民意的所在，也藉由大家的報導，讓國人能夠了解政府目前所推動的各項政策，以及對各項議題的主張，讓國人能夠清楚了解」。他向媒體記者說，「到時候也麻煩你們」。

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