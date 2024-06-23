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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：柯文哲、黃國昌由白轉藍　才是詐騙集團

▲▼0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-吳崢。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲在「反貪腐，護台灣」宣講活動說，民進黨只會製造對立、製造仇恨，是最大的詐騙集團。對此，民進黨發言人吳崢今（23日）表示，民眾黨慣用斷章取義、選擇記憶的方式作為攻擊執政黨的手段，新國會開議以來變本加厲，甘於做國民黨附庸，把過去對人民承諾的改革主張拋在腦後，只為與國民黨成為中國分裂台灣的在台協力者。

吳崢表示，這段時間以來，民眾黨不斷高舉著改革的口號，實際上卻成為國民黨黨國復辟的幫兇。除了這次藍白所主張的「國會改革」法案充斥違憲、違反程序正義甚至侵害人民權利的條文之外，甚至包括國民黨後續提出的反年改、恢復不當黨產等相關修正法案，都選擇逃避、不出席表決的方式，等於默認國民黨的提案。不禁要問，難道這就是民眾黨當初告訴支持者的，「超越藍綠」、「改革的力量」？

吳崢強調，藍白兩黨這段時間不斷以「國會改革」之名，聲稱要查弊案，難道他們不知道這些他們口中所指的「弊案」，過去不只執政團隊都澄清多次，甚至有的也已獲得司法單位宣告查無不法。例如：進口蛋的去化，農業部早在4月底已經全數銷毀，而在Covid-19疫情期間的疫苗與快篩試劑採購案，高達63案皆已獲得檢察官已查無不法簽結。這澄清民眾黨是不願面對，還是不敢想起？難道身為擁有8席立委的在野黨，不造謠就不會監督？

吳崢指出，柯文哲還說針對總統赴立院國情報告，他也不支持即問即答，這樣恐讓立法院淪為作秀舞台。但是柯主席難道不知道，民眾黨團總召黃國昌和國民黨團總召傅崐萁連手通過的國會擴權法案中，要求的正是總統到立法院即問即答，讓立委違憲質詢總統？

吳崢續指，再者，面對京華城案，柯文哲自己也拒絕出席台北市議會的專案調查，根本就是「嚴以待人、寬以律己」。不僅如此，針對近來的「北士科案」、「台北第一魚果市場改建」疑雲，柯文哲前市府都被質疑有不法之處，難道黃國昌不用先查自家主席嗎？

吳崢最後強調，柯文哲甚至特地為黃國昌護航，說黃國昌12年來不曾改變。一個不斷打臉自己過去立場，被輿論笑稱「安全名單在哪、黃國昌就在哪裡」的人，哪裡不曾改變？

吳崢呼籲，台灣民眾黨不願面對這次「國會濫權」引來的群眾怒吼，選擇繼續當國民黨的附庸，說不跟民進黨一樣下鄉辦宣講，結果還是辦了宣講活動，卻不斷在活動上造謠。在在證明民眾黨就是個「昨是今非」、「選擇記憶」的詐騙政黨，而背離過去的價值、胡亂造謠指控的政客，也無怪乎會被群眾認定是「偽君子」。

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