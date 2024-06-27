施工方「挺2樓屋主」道歉了！不了解寵物店狀況：發生憾事非常自責

▲內湖某寵物店老闆被同居人發現身亡。（圖／記者張君豪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市內湖區星雲街26日發生一起男子死亡案件，有民眾在社群軟體上透露，男子經營寵物美容店，期間曾幫鄰居墊付修理陽台的費用，但事後對方卻失聯，該男疑似因經濟壓力過大而輕生。針對此事，二樓屋主在5月18日就曾發文反駁，而稍早，施工方也發文道歉了。

有民眾透過社群軟體透露，死者經營寵物美容院，先前為徵求整棟樓層和左鄰右舍同意開店，所以期間有先幫鄰居墊付修理陽台的費用。然而，事後要求維修住家環境的鄰居卻失聯，該男疑似因墊付裝潢費用、經濟壓力過大而輕生。

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針對此事，二樓屋主5月中發文表示，一樓住戶所述的內容諸多不實，他們「從來沒有以同意簽署同意書作為條件，藉此要求李小姐幫忙施作側牆縫隙填補，以及後面防火巷的牆壁補強等工程，以上修繕工程都是XX號2樓住戶自行出資請蜘蛛人吊掛進行」。

之後自稱是施工方的網友也發文回應，稱外牆工程由他們施作，「這新聞中的業主怎麼我都不認識呢？十幾萬，我怎麼沒有收到呢？」二樓業主透過朋友找他們施作工程，與一樓無關，且照片、匯款紀錄他們都有保留，已建議二樓提告。之後施工方也陸續在留言處回覆網友，引發爭議。

▲施工方全文。（圖／翻攝自Threads）

如今發生憾事，稍早自稱是施工方的網友則發文道歉，並透露當初是二樓屋主找他估價施作，錢也是二樓屋主出的，所以當二樓屋主傳影片給他們後，就有請他幫忙證明和說明。

施工方表示，關於一樓的問題，他在施作期間並不了解，「我也是聽二樓屋主說她們也不敢回家，才幫她們母女倆發聲明說明二樓外牆防水工程確實是我施作，另外二樓與一樓的糾紛我確實是也不知道，對不起是我思慮不周。」

施工方在文中再度道歉，「希望二樓屋主能自己出面說明解釋清楚事情緣由，對不起造成大家不高興」。對於一樓的憾事，他也非常自責，當初應該幫忙協調看看，「非常抱歉」。

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