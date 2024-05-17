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竹市青年社團補助計畫開跑　每案補助金最高2萬元

▲即日起受理報名，歡迎符合資格社團踴躍提出申請。。（圖／新竹市政府提供）

▲即日起受理報名，歡迎符合資格社團踴躍提出申請。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

培養青年學子多元適性發展，鼓勵青年在課餘時間積極參與社團活動，激發創意、實踐自我並發展跨界學習能力，新竹市政府開辦「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，針對竹市高中職及大專院校學生社團及學生自治組織，提供總經費150萬元的活動及課程補助，每案最高可獲得2萬元的補助金，即日起受理報名，歡迎符合資格社團踴躍提出申請。

新竹市長高虹安表示，竹市擁有12所高中職及5所大專校院，豐富多元的社團活動及課程，不僅是課餘時間的休閒，更是使學生跨越班級與校際間相互交流學習的重要橋梁，同時可養成學生們民主法治及公共事務參與素養以及組織領導的重要媒介，期盼透過補助經費的挹注，讓青年學子獲取課堂中學不到的知識經驗，得到多元學習與發展，玩出帶不走的能力。

高虹安說明，竹市總人口數逾45萬人，其中16至40歲設籍青年超過14萬人，占全市人口數比例31%，此外，竹市平均年齡40.33歲，更是全台第二年輕的城市，市府致力提供青年盡情發揮的舞台與資源，今年更以「友善青年」、「創意青年」、「國際青年」三大主軸，推出15項青年亮點政策及活動，包含青創孵化基地、新創加速基地、青年徵曲活動、青年圍籬美學競圖活動、青年國際交流計畫、Model APEC青年論壇及此次青年學生社團補助計畫等，持續創新推動力挺青年伙伴。

勞工處長林昱志表示，市府今年首度推動「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，幫助學生社團及學生自治組織解決經費問題，鼓勵青年積極提出方案、自主籌劃，只要辦理「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」及「議題倡導」相關活動或課程，皆可提出申請，每案最高可獲得2萬元的補助金，同一學生社團最多可以申請補助2案，歡迎青年朋友把握機會提出申請。

勞工處表示，為了讓青年學子瞭解補助的申請方式與流程，市府將辦理3場校園宣導說明會，首場將於5月31日15時在市府第一會議室辦理，針對學校社團輔導老師進行說明，後續將再辦理兩場線上說明會，並提供線上影音說明及專人諮詢輔導。申請簡章及相關訊息公告於市府官網「青年事務專區」 (https://gov.tw/7pg )。

勞工處補充，欲申請今年度青年學生社團發展補助的個人或團體，請於活動開始前20日（最後受理時間為10月31日或經費用完止），將書面申請文件親送或郵寄至勞工處（新竹市東區龍山西路99號2樓）提出申請。此外，市府全新推出LINE官方帳號：@youthhsinchu，提供一對一諮詢服務，無論青年朋友有任何問題或疑惑，都可以在上面得到解答，歡迎青年朋友加入，隨時掌握最新資訊。補助申請如有疑問，可多加利用LINE官方帳號諮詢，或電洽補助諮詢專線：0965-518957。

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