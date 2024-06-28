安撫娃娃被拿走！大嫂勸別計較「哥哥就是要讓妹妹」　她超怒

▲原PO想和大哥、大嫂斷絕關係。（示意圖／取自xframe）

記者曾筠淇／綜合報導

「你們夫妻到底有沒有良心啊？」一名女網友發文表示，大嫂的女兒明明才差她兒子3個月，結果對方卻一直灌輸「哥哥就是要讓妹妹」的觀念，把自家小孩寵上天；且大哥甚至還情緒勒索她老公，每次都說自己從前犧牲學業賺錢，讓她覺得很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上，以「真想跟你們斷絕關係」為標題發文，直呼「在家寵就算了，來我家還要寵，我沒義務承擔你們寵壞的後果」，大嫂的女兒明明比她兒子小3個月而已，然後對方卻一直灌輸「哥哥就是要讓妹妹」的觀念，「偷抱走我兒子的安撫狗狗還要我別計較」。

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不只大嫂，原PO接著說，「大哥你也不要拿你以前犧牲學業賺錢供我老公讀大學來情勒他」，那不是她和她老公的責任。她也直言，那個安撫娃娃是從兒子出生抱到現在的，買一個新的就能代替嗎？「逼我兒子現在又情勒我老公，你們夫妻到底有沒有良心啊？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己考不上好學校，還說什麼犧牲」、「小孩的安撫物品是絕對不可以拿走的啊」、「犧牲學業跟小孩的安撫娃娃有什麼關係？大人的事還是不要扯到小孩那一輩」。

但也有網友表示，「所以千萬不要犧牲自己的去供兄弟姊妹讀書，兄弟姊妹各自努力，投資自己才是最好的，畢竟時間久了沒人會記得之前你的犧牲」、「沒有人會因為過去的幫助而感謝你的，我家的親戚就是如此忘恩負義」。