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台南女帶小孩玩遊戲機台遭「怪阿姨」緊盯...一路跟到服務中心！

▲台南一名媽媽與好友一起帶著兒子到新光三越百貨6樓湯姆熊遊玩，碰上一路緊盯狂跟的「怪阿姨」，特PO文提醒民眾注意孩童安全。（圖／翻攝臉書，下同）

▲台南一名媽媽與好友一起帶著兒子到百貨6樓湯姆熊遊玩，碰上一路緊盯狂跟的「怪阿姨」（後方黑衣女子），特PO文提醒民眾注意孩童安全。（圖／翻攝臉書，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社PＯ文指出，一名媽媽與好友一同帶著兒子前往台南新光三越新天地的湯姆熊遊玩，卻遭到一名「怪阿姨」一路緊盯狂跟，對方嘴裡還不斷喃喃自語，這位媽媽感到害伯，帶著小孩向服務中心求助，最後在百貨業者安排保全陪同下才順利離場，媽媽事後PO文提醒家長們小心孩子安全。

▲台南一名媽媽與好友一起帶著兒子到新光三越百貨6樓湯姆熊遊玩，碰上一路緊盯狂跟的「怪阿姨」，特PO文提醒民眾注意孩童安全。（圖／翻攝臉書，下同）

網友PO文指出：「今天帶著小孩跟朋友們一起去新天地，一如往常的想說一個禮拜帶他出門一次讓他開心點，就去了6F湯姆熊，一開始我們在靠近比較大人區玩推錢幣的機子，後來就去了靠近Fridays那邊的兒童區，就在開始玩沒多久，就有一位阿姨非常非常近距離的一直站在我們後方，一開始我們不以為意覺得她應該看看而已，後來我們換了3、4個機台，她越來越近，近到不知道的人可能都會以為她是我們家人，後來感受到越來越奇怪的感覺，決定先離開湯姆熊，結果抱起小孩要離開時，她也跟過來了…」。

▲台南一名媽媽與好友一起帶著兒子到新光三越百貨6樓湯姆熊遊玩，碰上一路緊盯狂跟的「怪阿姨」，特PO文提醒民眾注意孩童安全。（圖／翻攝臉書，下同）

網友說：「本來以為離開湯姆熊她就不會跟了，結果我們一離開對方馬上跟著我們走，當一看到她跟上來時，我們馬上加快腳步，已經快跑起來那種，結果那位阿姨跟著跑起來，一直跟著跑進去服務中心，整個人已經要貼上幫忙抱著孩子的那位朋友，那個阿姨真的太奇怪太可怕了！」最後是在向百貨公司人員求助，百貨公司安排保安人員帶網友等人從員工電梯離場，陪同去停車場才平安離去。

▲台南一名媽媽與好友一起帶著兒子到新光三越百貨6樓湯姆熊遊玩，碰上一路緊盯狂跟的「怪阿姨」，特PO文提醒民眾注意孩童安全。（圖／翻攝臉書，下同）

網友強調：「別問我為什麼當下我不大叫，因為現在治安的問題，我已經無法分辨這人是否有危險性，但當一個媽媽的直覺，就是這個人有動機，而且目標就是小孩，我不確定我們這樣聲張，會不會讓自己危險，我們能做的就是趕快求助，我分享這篇，是希望大家真的要看好自己的孩子，千萬千萬不要讓他們離開自己視線，不要讓自己孩子有任何一刻的危險。」

▲台南一名媽媽與好友一起帶著兒子到新光三越百貨6樓湯姆熊遊玩，碰上一路緊盯狂跟的「怪阿姨」，特PO文提醒民眾注意孩童安全。（圖／翻攝臉書，下同）

台南市警二分局副分局長蔡明宗指出，影片中之陌生女子在旁觀看等行為，尚無發現有任何違法（序）情事，且當事人迄今亦未向警方來報案。二分局除已加強上述場所之安全巡守勤務，也呼籲如有遇到安全虞慮狀況，都可立即撥打110來報案，員警將立即到場詳予瞭解及適切處置。

警方強調，民眾對於有任何安全之虞的問題，都可向業者或報警請求協助，警方據報會馬上派員到場查處，進一步釐清案情，如有違法情事也會依法查處究辦，以保障民眾安全。
 

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