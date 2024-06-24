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發傳單賺生活費！媽告訴孩「不讀書只能做這種工作」　他當場離職

▲▼發傳單,推銷。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲原PO發傳單賺取生活費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人在學生時代都有打工的經驗，近日有網友發文表示，日前因同學介紹，他就跑去發傳單，怎料有個媽媽卻對著國小的小孩說，「你不好好念書以後就只能做這種工作」，讓他懷疑對方根本故意說給他聽，「職業不分貴重（不分貴賤），請尊重每個認真工作的人！」

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他因為想在上大學前的暑假打工賺生活費，所以經由同學介紹後，就去發傳單。然而他第一天上班時，傳單才發不到兩小時，就碰到一個牽著國小小孩的媽媽。

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當下那個媽媽對著小孩說，「你不好好念書以後就只能做這種工作，累得要死還要曬太陽又沒椅子坐。」由於原PO就站在旁邊，所以他質疑這媽媽根本是故意說給他聽，「以前聽到這種言論總覺得是唬爛的，但現在我卻真實碰到了，扯吧！我都覺得扯爆了」。

原PO自嘲玻璃心、草莓，雖然還沒發完傳單，但當下他隨即告訴同事自己不做了。他直言，「我想跟那位今天中午經過桃園某公車站附近的媽媽說，我大學雖然不是考上名校，但也算國立中段班，不是沒念書才去發傳單。」他更強調，每個人都可以選擇自己的工作，「職業不分貴重（不分貴賤），請尊重每個認真工作的人」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「跑過去跟對方小孩說，不用好好讀書啦，哥哥念到xx大學還不是只能發傳單」、「不該教小孩看不起任何職業，至少是靠自己的努力賺取費用」、「工讀生的工作本來就是不一定也不一定好找，所以能找到發傳單，也是一個不錯的打工」、「看表象來論斷他人，真的是蠻無言的」。不過也有網友認為，「被說一下就辭職不幹，說真的抗壓性還有待磨練啊」。

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