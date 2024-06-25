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帶女友市場約會被提分手　他氣炸「當自己公主？」大票不挺

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「逛個市場就生氣，真當自己是公主嗎？」有網友表示，帶交往一個月的女友去逛忠貞市場，結果女方卻生氣，直怨太熱，化很久的妝都糊了，穿高跟鞋走到腳很痛，最後直接跟他要錢叫車回家並提分手，令原PO超傻眼，話題引發議論。

這位網友在「匿名公社」表示，他帶交往剛滿一個月的女友去逛忠貞市場，事後卻被提分手，「她氣我約會的時間太早，她打扮得很漂亮，結果我帶她逛市場」，女方也氣化很久的妝都糊了，還一直走路腳很痛。

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但原PO就無奈，「市場不就是這樣？她喊熱，我要帶她去吃米線的店也有冷氣，她自己不願意進去」，而且前一天他已經提醒會要走一小段路，女友還是硬要穿高跟鞋，「怎麼現在怪我？」

網友也不滿女方後來騙他臨時有事，跟他要1千塊叫車回台北，後來卻傳訊息提分手，「那錢我該不該討啊？上星期凹我送的包要不要先還我？逛個市場就生氣，真當自己是公主嗎？」

貼文引發討論，不少人紛紛搖頭，「這種天氣真的毋湯，萬一女生還穿高跟鞋，這就不是女生問題，是男的真的不體貼。而且剛開始交往，你逛菜市場也很奇葩」、「個性、觀念、興趣都不適合彼此」、「這種天氣逛市場真的是熱爆耶」、「要帶去市場逛不是不可以，你可以先跟女生講要去哪裡逛啊？」「看起來就是約會地點沒說啊！特地打扮結果逛市場，是我也會生氣。」

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