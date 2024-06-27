嘉義市新民興業商圈新亮點　嘉大新學生宿舍美食街招商

▲▼ 嘉義市新民興業商圈新亮點 嘉大賢德樓學生宿舍對外招商 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學新民校區旁新建完工的賢德樓學生宿舍，坐落於世賢路四段與民生南路交叉口，是一棟地下一層、地上八層的現代化建築。賢德樓緊鄰市中心區新民路、興業東路及經國新城社區，密集的學區、商業區及住宅區，以及民生公園道將圳結合嘉大校園打造的水岸森林廊道，為周邊注入龐大的人流和商機。賢德樓一、二樓商業店面、停車場（平面與地下一樓）及戶外咖啡吧刻正辦理招商中，有望帶動周邊新一波的商機，是嘉義地區商業投資的絕佳選擇。

賢德樓學生宿舍三至八樓可容納嘉大住宿學生378人，周邊學區有嘉大新民校區師生約2,300人，以及志航國小、興嘉國小、民生國中與嘉科實中高中部（借用嘉大新民校區上課）等優質學校，學風鼎盛，學生及教職員工的日常需求將為廠商帶來穩定的客源，而少子化浪潮下家長對於孩子的教育更為重視，衍生的學生商機無限。鄰近的新民路、興業西路商圈，是嘉義市最具商業活力的精華地段之一，經國新城等社區擁有龐大的居住人口，距離嘉義車站約5至7分鐘車程，交通便利，生活機能完善，周邊社區居民及來往人潮也將帶來更多的商機。隨著民生公園道將圳結合嘉大校園約2.3公頃的水岸森林廊道啟用，約1公里長的環狀人行友善無障礙步道系統，結合水波紋廣場、老榕綠地、光廊跨橋及嘉大綠色校園等亮點空間營造，觀光休閒機能結合環境永續概念，未來將吸引更多觀光人潮湧入。

賢德樓招商範圍涵蓋：一樓商業店面及戶外咖啡吧（提供四間商業店面及戶外咖啡吧，總面積約207坪，適合各類餐飲、零售、服務業等）、二樓商業空間（兩間商業空間，總面積約263坪，適合各類辦公室、健身房、教育培訓中心等）、地下室一樓停車場（設有36個室內小客車停車位）、戶外停車場（設有18個小客車停車位和183個機車停車位）、嘉農新村戶外停車區（占地2,409平方公尺，可供廠商彈性規劃使用），設施及機能完善，詳細招商資訊請參閱網址：https://www.ncyu.edu.tw/dorm/Subject/Detail/200862?nodeId=6242。

嘉大訂於113年7月8日（星期一）下午2時於新民校區管理學院Ａ棟4樓414會議室（嘉義市新民路580號）舉辦招商說明會，誠摯歡迎各大企業品牌、公司行號前來洽談合作，共同創造嘉義市商業新氣象。有意參加招商說明會之廠商，請於113年7月2日（星期二）下午5時前聯絡嘉大學務處住宿服務組朱先生或江小姐，聯絡電話：05-2717050，電子郵件：dorm@mail.ncyu.edu.tw。