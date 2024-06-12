關鍵智科技攜手嘉大團隊開發智能皂苷　為腦部保健注入新活力

▲關鍵智科技致力於腦部保健相關產品技術開發，以期造福廣大的學齡兒童、學生族、上班族及銀髮族。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

隨著工作大量用腦為社會常態，人們對腦部保健的需求與日俱增。根據衛福部統計，我國失智症有年輕化現象，到了2030年，失智人口推估將超過50萬人。為了順應趨勢，關鍵智科技致力於腦部保健相關產品技術開發，以期造福廣大的學齡兒童、學生族、上班族及銀髮族。

關鍵智科技是一家專攻腦部保健產品開發的公司，希望為繁忙的現代人提供健康的生活方式。這家新創公司由久津實業以及中纖集團共同投資，並結合50年波蜜大廠果汁經驗以及專家共同開發，致力於針對各年齡族群的需求，包含從兒童到成人量身打造兼顧營養與口感且日常生活天天可食用的保健品，以滿足現代人對腦部健康的追求。

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有別於市售產品，關鍵智科技為了研發出更安全有效的腦部保健產品，為業界帶來全新發展與創新植物保健原料開發，以及留給下一代更好的永續環境發展，關鍵智科技與嘉義大學陳政男老師的團隊攜手合作，共同研發出「智能皂苷」的關鍵成分。「智能皂苷」獨家採用嘉大生化系開發的專利，連續三年獲國家新創大獎的超音波萃取設備，此專利以台灣本土機能性作物綠色萃取研發量產及技術服務之創新為兩大主軸，開發符合營養需求及驗證生化代謝途徑之天然萃取物。

▲關鍵智科技與嘉義大學陳政男老師的團隊攜手合作，共同研發出「智能皂苷」的關鍵成分。

關鍵智科技表示，「智能皂苷」是由食藥同源「遠志」萃取製成，「遠志」常被運用在治療睡眠障礙、焦慮、多夢、疲累、胸悶心悸、容易咳嗽、喉嚨卡痰的症狀，且能打通身體和腦袋的血液循環，將堆積的廢物代謝清除。在經過專利萃取製成，以天然綠色溶劑用於工業化生產最有效化的技術，配合植物功效及新穎成分檢測分析、藥物傳遞應用、及植物活性成分綠色萃取量產製程等技術支持，萃取出具有更高的安全性和有效性的「智能皂苷」，為腦部保健領域帶來了新的突破。

嘉義大學陳政男老師的團隊更成立了台灣機能性作物綠色萃取產業聯盟，整合綠色萃取參數分析、綠色溶劑、精準溫控、高效能低碳環保萃取製程等獨家技術，技術也成功地於新型保健素材及植物新藥劑型領域，以綠色學技術滿足經濟和永續環境需求，創造生技產業、消費者、環境在各方面都受益三贏局面。

▲關鍵智團隊即將於7/23開始的亞洲生技大展，結合台灣綠色植萃聯盟的品牌原料展示。

在全球ESG永續保護地球的趨勢下，關鍵智科技與嘉大團隊攜手集結專利技術的實力，以及對於環境友善的期望與推動支持。結合台灣本土機能性作物研發和綠色化學技術，關鍵智科技與嘉義大學共同為台灣的生技產業注入了新的活力，同時也為消費者帶來了更多健康和環保的選擇。團隊即將於7/23開始的亞洲生技大展，結合台灣綠色植萃聯盟的品牌原料展示，主要訴求是台灣機能性作物的綠色萃取技術，讓消費者能更認識台灣本土植物萃取技術特色。