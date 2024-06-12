　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

關鍵智科技攜手嘉大團隊開發智能皂苷　為腦部保健注入新活力

▲▼關鍵智科技攜手嘉大團隊開發智能皂苷　為腦部保健注入新活力。（圖／業者提供）

▲關鍵智科技致力於腦部保健相關產品技術開發，以期造福廣大的學齡兒童、學生族、上班族及銀髮族。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

隨著工作大量用腦為社會常態，人們對腦部保健的需求與日俱增。根據衛福部統計，我國失智症有年輕化現象，到了2030年，失智人口推估將超過50萬人。為了順應趨勢，關鍵智科技致力於腦部保健相關產品技術開發，以期造福廣大的學齡兒童、學生族、上班族及銀髮族。

關鍵智科技是一家專攻腦部保健產品開發的公司，希望為繁忙的現代人提供健康的生活方式。這家新創公司由久津實業以及中纖集團共同投資，並結合50年波蜜大廠果汁經驗以及專家共同開發，致力於針對各年齡族群的需求，包含從兒童到成人量身打造兼顧營養與口感且日常生活天天可食用的保健品，以滿足現代人對腦部健康的追求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有別於市售產品，關鍵智科技為了研發出更安全有效的腦部保健產品，為業界帶來全新發展與創新植物保健原料開發，以及留給下一代更好的永續環境發展，關鍵智科技與嘉義大學陳政男老師的團隊攜手合作，共同研發出「智能皂苷」的關鍵成分。「智能皂苷」獨家採用嘉大生化系開發的專利，連續三年獲國家新創大獎的超音波萃取設備，此專利以台灣本土機能性作物綠色萃取研發量產及技術服務之創新為兩大主軸，開發符合營養需求及驗證生化代謝途徑之天然萃取物。

▲▼關鍵智科技攜手嘉大團隊開發智能皂苷　為腦部保健注入新活力。（圖／業者提供）

▲關鍵智科技與嘉義大學陳政男老師的團隊攜手合作，共同研發出「智能皂苷」的關鍵成分。

關鍵智科技表示，「智能皂苷」是由食藥同源「遠志」萃取製成，「遠志」常被運用在治療睡眠障礙、焦慮、多夢、疲累、胸悶心悸、容易咳嗽、喉嚨卡痰的症狀，且能打通身體和腦袋的血液循環，將堆積的廢物代謝清除。在經過專利萃取製成，以天然綠色溶劑用於工業化生產最有效化的技術，配合植物功效及新穎成分檢測分析、藥物傳遞應用、及植物活性成分綠色萃取量產製程等技術支持，萃取出具有更高的安全性和有效性的「智能皂苷」，為腦部保健領域帶來了新的突破。

嘉義大學陳政男老師的團隊更成立了台灣機能性作物綠色萃取產業聯盟，整合綠色萃取參數分析、綠色溶劑、精準溫控、高效能低碳環保萃取製程等獨家技術，技術也成功地於新型保健素材及植物新藥劑型領域，以綠色學技術滿足經濟和永續環境需求，創造生技產業、消費者、環境在各方面都受益三贏局面。

▲▼關鍵智科技攜手嘉大團隊開發智能皂苷　為腦部保健注入新活力。（圖／業者提供）

▲關鍵智團隊即將於7/23開始的亞洲生技大展，結合台灣綠色植萃聯盟的品牌原料展示。

在全球ESG永續保護地球的趨勢下，關鍵智科技與嘉大團隊攜手集結專利技術的實力，以及對於環境友善的期望與推動支持。結合台灣本土機能性作物研發和綠色化學技術，關鍵智科技與嘉義大學共同為台灣的生技產業注入了新的活力，同時也為消費者帶來了更多健康和環保的選擇。團隊即將於7/23開始的亞洲生技大展，結合台灣綠色植萃聯盟的品牌原料展示，主要訴求是台灣機能性作物的綠色萃取技術，讓消費者能更認識台灣本土植物萃取技術特色。

ET快訊
幻象2000墜海　軍方停止打撈：已無訊號源
桑拿房待5小時　泰女「活活烤死」皮肉分離
你有領到嗎　最新實質總薪資平均「63,482元」
潮州副站長起底年薪「7位數」　台鐵曝實際薪資
網紅廚師與2女陳屍旅館　曾出書教做菜
良心店家！　宣布即起「加蛋不加價」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

超商買便當要自己微波！他氣炸「面子擺哪」：我上市公司CEO

卡通中文配音喜歡哪部？大票點名1部「超越日配」：真的很神

武玄壇擅把「媽祖嫁關公」遭炎上！星座專家3點怒批：非常天殘

醒吾科大生抗議「女舍只留300床給舊生」　校方改規定：會滿足需求

社區保全「拒幫兒買飯」　主委妻怒：讓你沒工作！半小時急刪文

自取包裹「400元沒人拿」　連3人反應驚呆他！全場秒懂：不是善良

快訊／高鐵台北站道岔異常！12列車大誤點　「退費規定」曝

長榮文苑酒店結合嘉義人氣景點　推特色餐點在地水果入菜

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

超商買便當要自己微波！他氣炸「面子擺哪」：我上市公司CEO

卡通中文配音喜歡哪部？大票點名1部「超越日配」：真的很神

武玄壇擅把「媽祖嫁關公」遭炎上！星座專家3點怒批：非常天殘

醒吾科大生抗議「女舍只留300床給舊生」　校方改規定：會滿足需求

社區保全「拒幫兒買飯」　主委妻怒：讓你沒工作！半小時急刪文

自取包裹「400元沒人拿」　連3人反應驚呆他！全場秒懂：不是善良

快訊／高鐵台北站道岔異常！12列車大誤點　「退費規定」曝

長榮文苑酒店結合嘉義人氣景點　推特色餐點在地水果入菜

少女考完高考整夜嗨翻後「一睡不醒」　網笑：大腦格式化中

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

一殯改建陽宅能買嗎？命理師揭轉化3招：挖到這東西立刻辦法會

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

陸快艇闖淡水河　總統府：國安團隊均有掌握

市府將投入2.5億翻修桃園巨蛋　張善政：盼提升觀賽經驗

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

生前超疼妹妹！靈性黑狗角妹因病去世　靈堂留「狗腳印」媽媽潰堤

宜蘭太平山暑假早上4點開園！7個看日出必去景點　交通管制一次看

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

短裙爆乳廣告吸客！惡雇主逼移工賣淫　皮膚病、性怪癖客人也要接

生活熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

台中街頭「2米巨蛇」超商旁亂竄　民眾嚇壞急求救

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台人踩雷

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光

快訊／雨勢擴大！3縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

國際阿茲海默症協會最新報告指出，全球失智症人口數量近年持續攀升，預計2050年數字將突破1.52億人；國內的台灣失智症協會也指出，截至2024年為止，台灣的失智症患者已經突破30萬人數，較五年前增長了約20%，預測未來幾十年內將有逐漸增長的趨勢，國家發展委員會也表示台灣將於2025年進入超高齡社會，高齡化已是未來趨勢。

放下薯條！愛吃「超加工食品」7後果　失智風險增25%

放下薯條！愛吃「超加工食品」7後果　失智風險增25%

日本阪神甲子園訪問團參訪嘉大

日本阪神甲子園訪問團參訪嘉大

嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU

嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU

這樣吃阿茲海默症風險降5成！營養師推「10種健腦食物」

這樣吃阿茲海默症風險降5成！營養師推「10種健腦食物」

關鍵字：

關鍵智科技嘉義大學智能皂苷失智症

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面