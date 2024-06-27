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社會 社會焦點 保障人權

獨／否認要寵物店幫修繕！2F屋主秀對話截圖　怒：完全是騙的

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

北市內湖寵物店老闆輕生，疑因幫2樓鄰居墊付修理陽台的費用，也砸了500萬元裝潢，但事後對方卻失聯沒簽同意書，老闆因此經濟壓力過大發生憾事。對此，2樓屋主說，幫忙處理二樓修繕的部分，「完全是騙的」，是她自己出錢，也沒有條件交換要幫簽同意書一事。

▲▼ 寵物店 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲寵物店事件，2樓屋主說去年10月就很明確說不簽同意書。（圖／記者黃彥傑攝）

2樓屋主表示，寵物店說幫忙處理二樓修繕的部分，「完全是騙的，二樓的修繕是我自己出錢自己修繕」，請業者來做外牆的防水，是因為防火巷那邊有一個不知道是不是違建，就擋在那個防火巷，如果要站上去屋頂做防水的話，有可能破壞屋頂，所以不得已我從5樓吊掛做外牆防水，花了11.5萬。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲2樓屋主指出，之前就有把聲明內容給寵物店看過，對方稱有誤會。（圖／當事人提供）

屋主指出，結果寵物店告訴鄰居，告訴網友說那個是他們出的錢，而且還說是她要求做什麼做什麼，然後是條件交換的，要幫簽同意書，「從來都沒有這種事情」。

屋主提到，施工業者看不下去，到網路留言幫她做了澄清，結果施工業者現在很慘，「他告訴我說那些人全部都來找他麻煩，因為樓下這個先生輕生，「可是我知道他是酗酒，他是酗酒又抽菸」，而且昨天還有跟鄰居講話，看起來正常，還在討論說要消毒什麼什麼的。

▲▼內湖愛爸老闆陳屍自家寵物店。（圖／記者黃彥傑攝）

▲寵物店內部花了約500萬裝潢，但因未取得營登，美容、寵物住宿部分只能閒置。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

屋主說，不簽同意書是去年10月，那時就在簡訊說決定不簽，他後來的11月6號傳了一個簡訊，說什麼已經依照要求做了一些修繕，「我就覺得很怪，我沒有要求他幫我做什麼，他為什麼這樣寫，然後接著他說，既然是幫你做好了，妳就應該幫我同意書簽署」。

屋主表示，當今年5月事件爆發後，在網路引發熱議，「我看到其實很惱火，但是我不曉得要怎麼處理好」，而且施工業者也說從來沒收過寵物店的錢，從來都是二樓自己出的錢，跟一樓完全沒關。

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