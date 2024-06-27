「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

▲夏雪芒果獨賣會26日在香港開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

炎炎夏日，來碗冰涼可口的芒果冰最消暑，為了大力推廣甜而不膩的夏雪芒果，臺東縣政府與台灣屏東農業國際運銷公司合作，將夏雪芒果外銷至香港一田超市販售，並在6月26日至7月2日，於一田超市舉辦「夏雪芒果驚喜獨賣活動」，臺東縣長饒慶鈴指出，臺東「夏雪芒果」素有「芒果界LV」的美譽，目前正值產季，香甜多汁的夏雪芒果因產量稀有，風味獨特，希望特別能讓海外民眾也能品嚐到臺東冠軍水果的香甜好滋味。

饒慶鈴對臺東夏雪芒果讚不絕口，她透露夏雪芒果外表呈黃色，酸甜比例佳，擁有金煌芒果的甜香、愛文芒果的細緻口感，更保留了土芒果的濃郁香氣，可說是結合金煌、愛文和土芒果的優點。臺東縣政府今年夏天將夏雪芒果外銷到香港一田超市，並舉辦驚喜獨賣活動，就是希望將冠軍水果「夏雪芒果」推薦給香港民眾，打響臺東夏雪芒果的名號。

臺東縣農業處長江慧卿表示，臺東冠軍水果「夏雪芒果」產量珍稀，這回跨海到香港販售，吸引許多香港民眾前來嚐鮮，26日活動首日，在香港一田超市（元朗店）舉辦的推薦會上，特別邀請曾獲第一屆縣府主辦的夏雪芒果評鑑冠軍農友-曾永忠至香港，分享夏雪芒果好吃的關鍵秘訣給海外民眾，如何精選「在欉黃熟」，才能讓每顆夏雪芒果都能完美展現最佳風味。



農業處指出，除了有臺東冠軍農友親臨香港，這次夏雪芒果獨賣活動期間，香港一田超市也會在多間分店設立「台東水果專區」，透過主題陳列臺東冠軍水果「夏雪芒果」，還有多汁鮮甜的「紅肉紅龍果」，以及清甜脆口的「珍珠芭樂」，後續還規劃清甜爽口的鹿野鳳梨，讓香港民眾更加認識臺東特色水果。此外，在限定超市還加碼提供夏雪芒果試吃，讓消費者親自品嚐冠軍水果的香甜好滋味，保證一吃成主顧，愛上來自臺東的夏雪芒果。