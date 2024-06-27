知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7／2第二次拍賣

▲知本溫泉套房減價後第二次拍賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

法務部行政執行署花蓮分署於6月4日拍賣知本地區温泉7間套房及1筆土地因未拍出，將於7月2日下午2時30分起至3時止進行第二次拍賣，拍賣物件底價按第一次拍賣底價打八折，台東縣稅務局歡迎想擁有溫泉套房的民眾，請把握購屋好時機。



稅務局表示，知本温泉套房經營業者滯欠多年房屋稅及地價稅，臺東縣稅務局為維護租稅債權，促請法務部行政執行署花蓮分署啟動拍賣程序，這次拍賣物件為7戶套房及1筆土地，第1次拍賣，土地最低拍賣價格新臺幣3,037,000元，標號2最低拍賣價格新臺幣1,525,000元，標號3至4等2間最低拍賣價格新臺幣2,049,000元，標號5至8等4間則為新臺幣1,052,900。



稅務局長李素琴進一步說明，因知本溫泉套房位處温泉勝地，鄰近金針山、曙光園區及多良車站等著名觀光景點，是喜好泡湯民眾休閒養生的最佳據點，去年拍賣35間，吸引全國各地民眾搶標，並順利拍出33戶，餘2戶未拍出主要是面積或土地持分較大建物。



為提升拍賣物件公開透明度，稅務局與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站（https://www.hly.moj.gov.tw）拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇臺東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，並可連結360度環景圖片身歷其境觀賞屋內實況，拍賣過程當日將於該分署臉書直播。



稅務局為服務台東縣民，特設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例，民眾備齊及填妥必要文件，可於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標，若有投標相關疑問，可洽該分署電話03-8348516分機181詢問。本次公告拍賣詢問度仍極高，提醒有意投標之民眾，拍賣時間為當日下午3時，現場投標截止時間為下午2點30分，通訊投標須於拍賣日前一日寄達花蓮分署。