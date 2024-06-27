　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

▲食育力五星城市台東4連霸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲食育力五星城市台東4連霸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《食力》雜誌公布2024食育力城市大調查排行，臺東縣食育推廣的成效受到多數民眾及營養師團體肯定，已經連續四年榮登五星城市，今年在22縣市中排名第2，比去年進步，並於「農業與環境」、「食安與衛生」和「推廣滿意度」三大項指標中表現突出，分別奪得第2、3名的亮眼佳績。食力雜誌特別於27日舉行頒獎典禮，頒贈5星城市獎座，臺東縣政府農業處長江慧卿代表縣府前往領受。

「食育力城市大調查」由《食力》雜誌自2021年發起，總分計算方式為客觀指標占60%、主觀指標占40%，在「2024年食育力城市大調查」中，客觀指標包括四大面向（農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生）72項指標，主觀指標為與中華民國營養師公會全國聯合會、全國家長會長聯盟、國教行動聯盟、灃食公益飲食文化教育基金會等合作的調查問卷，詢問全台市民、家長團體、營養師及教師對於各縣市推廣台灣在地食材、傳承飲食文化、健康促進等各項行動的食育推廣滿意度。

台東縣長饒慶鈴表示，臺東積極重視「食」的教育，從食物生長的土地開始，近年來並推廣有機農業及友善耕作面積，同時注重農產品安全且兼顧環境永續，達到友善土地、生態及生活的「三生農業」，希望在地農產品更優質、友善、更具競爭力，感謝所有關注以「食」為核心的夥伴，讓我們吃出安全及健康。

另在「食」的推廣，饒慶鈴指出，近年縣府以「臺東慢食節」及「部落食尚」打響了臺東品牌，讓更多人開始注意以「食」為核心，從重視食物的生長地域、順應食材的烹煮、保留原味減少調味及降低食物受環境荷爾蒙影響等議題，讓食育教育成為我們現代必須瞭解的課題，其中，臺東慢食節活動辦理多年，已擁有豐富多元樣貌，民眾產生慢食意識、進一步關注生活中食材來源、實踐環保減塑，改變臺東餐飲文化，「臺東慢食節」更榮獲日本優良設計獎(Good Design Award)的百佳獎(Best 100)與優良設計金獎(Gold Award)的肯定。

同時，臺東推動慢食運動10年有成，不但去年首度辦理「慢食國際論壇」，邀請義大利、菲律賓、印度、馬來西亞等國際慢食代表齊聚臺東，帶來慢食推動經驗，今年2月成立全臺第一個縣市層級的國際分會「國際慢食臺東分會(Slow Food Taitung Taiwan)」，今年9月臺東縣並將以分會名義，由她親自帶隊前往義大利參加慢食全球年會(Terra Madre)，向世界展現臺東飲食文化的多樣性與多年慢食實踐的豐碩成果，未來持續肩負區域推廣與串聯，讓慢食運動拓展茁壯、與國際同步脈動。

食力雜誌副總編輯林玉婷指出，臺東縣不僅在「友善栽培耕地占耕地面積比例」和「有機農業耕地占耕地面積比例」兩項指標中分別占據全台第2名和第4名，另外在「優遊農村體驗品質評鑑通過名單」指標中，也以13個獲選優遊農村村莊的最高個數，占據全台第一，可以看出台東縣具有相當多有特色的農村，提供良好的農村社區旅遊服務品質。

ET快訊
老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光
偷吃友妻害懷孕！俄小王開車「衝出3F墜地」3屍4命　恐怖畫面
「阿彌陀佛姐」身世曝　遭車撞紀錄20次↑
獨／議員控妻偷吃分局長還斬他手　知情人士還原「電扇砸妻」內幕
2025請假攻略出爐！「爽放9天連假」
看到這輛保時捷請通報！　車行6位數獎金懸賞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

2025台灣燈會桃園青埔登場　交通接駁、管制路段12月辦理說明

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

鼓勵外籍生畢業留台就業　移民署桃園站進入校園宣導

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7／2第二次拍賣

促進「新健康社會」　日本健康政策與PHR專家參訪林口長庚醫院

台東男出遊返程車輛拋錨　大武警協助排除故障

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

提升醫療技術　嘉基獲「就醫無礙標竿競賽」醫院組全國銀獎

上班途中遇老翁跌1米深水溝　布袋警安撫助脫困

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

2025台灣燈會桃園青埔登場　交通接駁、管制路段12月辦理說明

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

鼓勵外籍生畢業留台就業　移民署桃園站進入校園宣導

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7／2第二次拍賣

促進「新健康社會」　日本健康政策與PHR專家參訪林口長庚醫院

台東男出遊返程車輛拋錨　大武警協助排除故障

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

提升醫療技術　嘉基獲「就醫無礙標竿競賽」醫院組全國銀獎

上班途中遇老翁跌1米深水溝　布袋警安撫助脫困

騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲

陸音樂人將參加金曲獎　陸委會：已批准26位陸籍人士來台

告五人圓夢了！　「前進歐洲開唱」真的要去巴塞隆納

「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

台鐵隆田、善化站擬改建「跨站式站房」　西港大橋塞車點分期打通

破紀錄！《哈利波特》初版首集封面原畫　「近6200萬」天價落槌

超渣男「時間管理大師」！同時交14女友還傳性病　家人配合演出

2025台灣燈會桃園青埔登場　交通接駁、管制路段12月辦理說明

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

美魔女開敞篷保時捷鬼切！擦撞右側休旅車…最高罰1800元

梁云菲挑戰自由潛水版16蹲！　用「一口氣」跳完動作超俐落

地方熱門新聞

餐飲集團嘉義設食材中心　再開全台最大門市

苗栗露營區氾濫！業者霸占水塔惹怒在地人

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌剪綵

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

嘉市警加強取締民族路吳鳳北路違停

關帝港開基武廟捐贈台南市消防局防護裝備

黃昏市場小吃攤瓦斯軟管脫落引起火災

2024桃園蓮花季6/29開幕　送限量紀念品+農遊券

小林紅麴保健品爆傷腎！30人提團體訴訟

2024岸內製片所揭曉20組新星名單

更多熱門

相關新聞

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7月再拍賣

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7月再拍賣

法務部行政執行署花蓮分署於6月4日拍賣知本地區温泉7間套房及1筆土地因未拍出，將於7月2日下午2時30分起至3時止進行第二次拍賣，拍賣物件底價按第一次拍賣底價打八折，台東縣稅務局歡迎想擁有溫泉套房的民眾，請把握購屋好時機。

台東男出遊返程車輛拋錨　大武警協助排除

台東男出遊返程車輛拋錨　大武警協助排除

台東熱氣球嘉年華將登場　台鐵增停鹿野站、7／15加開2列次

台東熱氣球嘉年華將登場　台鐵增停鹿野站、7／15加開2列次

綠島抱卵椰子蟹險曬死　可憐畫面曝

綠島抱卵椰子蟹險曬死　可憐畫面曝

遊三仙台突脫隊失蹤！男卡石縫受困

遊三仙台突脫隊失蹤！男卡石縫受困

關鍵字：

食育力五星城市台東

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

施工方「挺2樓屋主」道歉了！

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

自爆鄉代老婆不倫分局長　花蓮議員被妻斬手噴血

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面