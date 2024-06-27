台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

▲食育力五星城市台東4連霸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《食力》雜誌公布2024食育力城市大調查排行，臺東縣食育推廣的成效受到多數民眾及營養師團體肯定，已經連續四年榮登五星城市，今年在22縣市中排名第2，比去年進步，並於「農業與環境」、「食安與衛生」和「推廣滿意度」三大項指標中表現突出，分別奪得第2、3名的亮眼佳績。食力雜誌特別於27日舉行頒獎典禮，頒贈5星城市獎座，臺東縣政府農業處長江慧卿代表縣府前往領受。

「食育力城市大調查」由《食力》雜誌自2021年發起，總分計算方式為客觀指標占60%、主觀指標占40%，在「2024年食育力城市大調查」中，客觀指標包括四大面向（農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生）72項指標，主觀指標為與中華民國營養師公會全國聯合會、全國家長會長聯盟、國教行動聯盟、灃食公益飲食文化教育基金會等合作的調查問卷，詢問全台市民、家長團體、營養師及教師對於各縣市推廣台灣在地食材、傳承飲食文化、健康促進等各項行動的食育推廣滿意度。

台東縣長饒慶鈴表示，臺東積極重視「食」的教育，從食物生長的土地開始，近年來並推廣有機農業及友善耕作面積，同時注重農產品安全且兼顧環境永續，達到友善土地、生態及生活的「三生農業」，希望在地農產品更優質、友善、更具競爭力，感謝所有關注以「食」為核心的夥伴，讓我們吃出安全及健康。

另在「食」的推廣，饒慶鈴指出，近年縣府以「臺東慢食節」及「部落食尚」打響了臺東品牌，讓更多人開始注意以「食」為核心，從重視食物的生長地域、順應食材的烹煮、保留原味減少調味及降低食物受環境荷爾蒙影響等議題，讓食育教育成為我們現代必須瞭解的課題，其中，臺東慢食節活動辦理多年，已擁有豐富多元樣貌，民眾產生慢食意識、進一步關注生活中食材來源、實踐環保減塑，改變臺東餐飲文化，「臺東慢食節」更榮獲日本優良設計獎(Good Design Award)的百佳獎(Best 100)與優良設計金獎(Gold Award)的肯定。

同時，臺東推動慢食運動10年有成，不但去年首度辦理「慢食國際論壇」，邀請義大利、菲律賓、印度、馬來西亞等國際慢食代表齊聚臺東，帶來慢食推動經驗，今年2月成立全臺第一個縣市層級的國際分會「國際慢食臺東分會(Slow Food Taitung Taiwan)」，今年9月臺東縣並將以分會名義，由她親自帶隊前往義大利參加慢食全球年會(Terra Madre)，向世界展現臺東飲食文化的多樣性與多年慢食實踐的豐碩成果，未來持續肩負區域推廣與串聯，讓慢食運動拓展茁壯、與國際同步脈動。

食力雜誌副總編輯林玉婷指出，臺東縣不僅在「友善栽培耕地占耕地面積比例」和「有機農業耕地占耕地面積比例」兩項指標中分別占據全台第2名和第4名，另外在「優遊農村體驗品質評鑑通過名單」指標中，也以13個獲選優遊農村村莊的最高個數，占據全台第一，可以看出台東縣具有相當多有特色的農村，提供良好的農村社區旅遊服務品質。