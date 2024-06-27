金門2車互撞！自小客失控衝毀路邊花圃　駕駛受傷送醫

▲金門2轎車互撞，1車失控撞毀路邊花圃「翹獨輪」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣金湖鎮市港路與市港六路口今（27）日下午發生一起交通事故，1名蔡姓女子駕駛自小客車，由市港路往山外方向行駛，與吳姓男子駕駛自小客車，沿市港六路由全聯往武德新莊方向行駛，雙方在路口發生擦撞。吳男車輛失控撞毀路邊花圃，蔡女車輛車頭也嚴重凹陷，相關肇事責任正由警方調查中。

這起事故發生在27日約14時27分許，蔡女駕駛自小客車，由金湖鎮市港路往山外方向行駛，與吳男駕駛的自小客車在路口發生擦撞事故。

▲▼金門轎車失控撞毀路邊花圃「翹獨輪」，1駕駛受傷送醫。（圖／記者林名揚翻攝）

事故造成吳男車輛失控撞毀路邊花圃車頭全毀，蔡女車輛則因猛烈撞擊下右側車頭凹陷；吳男因出現頭部暈眩情形，被送往金門醫院接受進一步治療，蔡女則自稱輕傷不需就醫。

▲金湖警分局表示，雙方均無酒駕情事，相關肇事責任由警方調查中。（圖／記者林名揚翻攝）

金湖警分局表示，雙方均無酒駕情事，相關肇事責任由警方調查中。提醒用路人：行經無號誌路口時減速慢行，支道車輛應讓幹道車輛先行，避免發生交通事故，違者可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第9款，處600元以上1800元以下罰鍰。