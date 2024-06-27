大學長卡巷口「來回倒車5次」違停車慘被連續K頭　9萬人搶看喊療癒

▲大貨車卡巷口「來回5次倒車」，連撞後方違停車。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名大貨車駕駛日前開車行經大寮區民安街與忠孝路口，但在巷弄口倒車時，多次往後撞上違停路口的自小客，直到一名機車騎士見狀上前提醒才下車查看。行車紀錄器影片被PO上網後，網友紛紛笑稱「學長直接教訓紅線違停」、「對違停車，我認同你頂大力一點」。

從WoWtchout地圖型行車影像分享平台曝光的影像可見，當時一輛車上附載吊車桿的大貨車行經巷弄口，因轉彎空間不夠，大車在倒車時屢屢碰撞違停在紅線上的一輛自小客轎車，來來回回碰撞5次都沒發現。

▲大貨車倒車屢撞後方違停車，一旁騎士上前提醒，貨車駕駛才下車查看狀況。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

一名機車騎士看不下去，趕緊上前提醒，這時大貨車駕駛才下車查看狀況。影片曝光後，不少網友留言「學長直接教訓紅線違停」、「對違停車，我認同你頂大力一點」、「學長：違停車喔，那沒事了」、「這部影片好療癒喔」，累積至今已有9萬觀看次數。

林園分局表示，這起事故發生在6月21日9時20分，現場為53歲胡姓男子駕駛大貨車，沿忠孝路南向東倒車時，不慎碰撞一台停於道路路面邊線外自小客，現場無人受傷，駕駛酒測值均為0，全案已依規定測繪、照相處理。

▲▼後方違停車遭大貨車擦撞。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對自小客違停部分，警方表示，依據警政署函釋說明，車輛停放位置於紅線內側或外側、或其車體之前（後）懸部分已占用紅線範圍，違規行為皆為成立。該車輛停放處所是否屬道路範疇，待交通事故初步分析後，相關違規行為將依規定掣單。

林園分局呼籲駕駛人，遵守交通規則，大型車於巷道轉彎時，應有人在旁協助指揮，以維護交通安全，營造良善交通環境。