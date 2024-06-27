　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學長卡巷口「來回倒車5次」違停車慘被連續K頭　9萬人搶看喊療癒

▲▼大貨車載鋼筋卡巷口「來回5次倒車」　連撞後方違停車！網喊療癒。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲大貨車卡巷口「來回5次倒車」，連撞後方違停車。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名大貨車駕駛日前開車行經大寮區民安街與忠孝路口，但在巷弄口倒車時，多次往後撞上違停路口的自小客，直到一名機車騎士見狀上前提醒才下車查看。行車紀錄器影片被PO上網後，網友紛紛笑稱「學長直接教訓紅線違停」、「對違停車，我認同你頂大力一點」。

從WoWtchout地圖型行車影像分享平台曝光的影像可見，當時一輛車上附載吊車桿的大貨車行經巷弄口，因轉彎空間不夠，大車在倒車時屢屢碰撞違停在紅線上的一輛自小客轎車，來來回回碰撞5次都沒發現。

▲▼大貨車載鋼筋卡巷口「來回5次倒車」　連撞後方違停車！網喊療癒。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲大貨車倒車屢撞後方違停車，一旁騎士上前提醒，貨車駕駛才下車查看狀況。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

一名機車騎士看不下去，趕緊上前提醒，這時大貨車駕駛才下車查看狀況。影片曝光後，不少網友留言「學長直接教訓紅線違停」、「對違停車，我認同你頂大力一點」、「學長：違停車喔，那沒事了」、「這部影片好療癒喔」，累積至今已有9萬觀看次數。

林園分局表示，這起事故發生在6月21日9時20分，現場為53歲胡姓男子駕駛大貨車，沿忠孝路南向東倒車時，不慎碰撞一台停於道路路面邊線外自小客，現場無人受傷，駕駛酒測值均為0，全案已依規定測繪、照相處理。

▲▼大貨車載鋼筋卡巷口「來回5次倒車」　連撞後方違停車！網喊療癒。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲▼後方違停車遭大貨車擦撞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼大貨車載鋼筋卡巷口「來回5次倒車」　連撞後方違停車！網喊療癒。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

針對自小客違停部分，警方表示，依據警政署函釋說明，車輛停放位置於紅線內側或外側、或其車體之前（後）懸部分已占用紅線範圍，違規行為皆為成立。該車輛停放處所是否屬道路範疇，待交通事故初步分析後，相關違規行為將依規定掣單。

林園分局呼籲駕駛人，遵守交通規則，大型車於巷道轉彎時，應有人在旁協助指揮，以維護交通安全，營造良善交通環境。

ET快訊
快訊／赴陸旅遊警示燈號　確定調升「橙色」
快訊／台中怪手斗勺撞破腦袋！　闆娘當場慘死
四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由
獨／當詐團人頭「27人提告竟判無罪」　檢察官炸鍋了
比基尼妹環繞！高雄3教師嗨到脫褲　「超淫評審」畫面曝光
「2樓你會有報應！」寵物店老闆身亡　律師：不要太相信人性
寵物店老闆輕生亡　2F屋主怒控「顛倒是非」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無業男公園菜刀隨機砍人「狂砍2女再自殘」　殺人未遂判4年半

台南汽機車路口相撞　騎士摔進路邊旁車底送醫不治

遭前男友騷擾！女員工上班4天求老闆護送　從公司%%到家被抓包

快訊／台中驚悚意外！回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

醉男疑騷擾女客遭超商店員阻止　竟嗆「那麼醜怎麼可能動她」

大學長卡巷口「來回倒車5次」違停車慘被連續K頭　9萬人搶看喊療癒

北市水泥車輾斃婦人　家屬報失蹤卻換來噩耗...悲痛認屍

錢櫃等電梯被嗆「在大聲什麼」7人瘋狂互毆　醉漢路過也來亂

退役中將帥化民批「阿Q式勝利」　海巡署嚴正駁斥：嚴守國際法

超思進口蛋「決策轉折缺紀錄」　檢調不排除約談陳吉仲等官商

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

無業男公園菜刀隨機砍人「狂砍2女再自殘」　殺人未遂判4年半

台南汽機車路口相撞　騎士摔進路邊旁車底送醫不治

遭前男友騷擾！女員工上班4天求老闆護送　從公司%%到家被抓包

快訊／台中驚悚意外！回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

醉男疑騷擾女客遭超商店員阻止　竟嗆「那麼醜怎麼可能動她」

大學長卡巷口「來回倒車5次」違停車慘被連續K頭　9萬人搶看喊療癒

北市水泥車輾斃婦人　家屬報失蹤卻換來噩耗...悲痛認屍

錢櫃等電梯被嗆「在大聲什麼」7人瘋狂互毆　醉漢路過也來亂

退役中將帥化民批「阿Q式勝利」　海巡署嚴正駁斥：嚴守國際法

超思進口蛋「決策轉折缺紀錄」　檢調不排除約談陳吉仲等官商

敦北南京生活圈加雙敦學區　「敦北VOGUE」為都市菁英量身打造

超思蛋成國會調查首案？黃國昌認同　憂中央拖延「接下來的路很辛苦」

無業男公園菜刀隨機砍人「狂砍2女再自殘」　殺人未遂判4年半

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

博客來實體店遇同門競爭　統一羅智先：蔦屋只是剛好有些書

韓擬推「人臉辨識進場」防演唱會黃牛！　網友大反彈：這是個人隱私

台南汽機車路口相撞　騎士摔進路邊旁車底送醫不治

辭竹科300萬年薪！他「甘願少賺100萬」赴日工作：這3點狂勝台灣

樂觀看待職籃整併　曾文鼎：盼開會時能邀請球員工會一起

赴陸旅遊警示燈號確定調升「橙色」　美國去年已3級旅遊警示

社會熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

愛爸陳屍寵物店無人知　群狗一早哀鳴狂吠

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

夏克立贏了！陳蔓菲PO文「約克夏該處死」被訴

獨／天母超夯甜點店老闆　呼麻被抓4次慘了

即／4人登山隊受困瓦拉米山區！1死1意識模糊

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

斗六車站旁地下道遺體掛空中　民眾急報警

新觀音像慘遭斷頭　羅東永和寺再花170萬訂製

更多熱門

相關新聞

比基尼妹環繞！高雄教育芬芳錄評審嗨到脫褲

比基尼妹環繞！高雄教育芬芳錄評審嗨到脫褲

高雄市一所高職學校爆出桃色風波，校內3名男教師遭爆料到聲色場所喝花酒，陪侍女郎身上僅穿比基尼套裝，而老師酒過三巡後，氣氛嗨到當眾脫光衣褲3點全露，高雄市教師職業工會怒批「畫面不堪入目，教師形象淪喪殆盡」。教育局對此表示，教師未能廉潔自持逾越倫理分際，將依法要求校方召開校事會議嚴審，若涉及違法絕不包庇。

連6年未發股利　南臺灣土地公：高雄房市至少發展20年

連6年未發股利　南臺灣土地公：高雄房市至少發展20年

男載友做筆錄！電動車派出所前燒成廢鐵

男載友做筆錄！電動車派出所前燒成廢鐵

高雄「網紅主委」爆涉毒　通安宮：個人行為

高雄「網紅主委」爆涉毒　通安宮：個人行為

「本土健身品牌」出書　董座：2027年達百家

「本土健身品牌」出書　董座：2027年達百家

關鍵字：

交通事故高雄大貨車紅線違停

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

孫安佐爆登成人平台直播！

最會「溺愛孩子」星座Top 3

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面