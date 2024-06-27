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金門聯手一卡通推出AI敬老預警照護　4347人參與拿百元回饋金

▲▼金門縣政府與一卡通舉辦「一卡通敬老預警照護機制」記者會。（圖／記者林名揚攝）

▲金門縣政府與一卡通舉辦「一卡通敬老預警照護機制」記者會。（圖／記者林名揚攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣政府與一卡通助長者樂齡幸福生活！因應高齡化社會的來臨，金門縣政府舉辦「一卡通敬老預警照護機制」成果發表會，希望透過AI蒐集分析數據，從長者生活慣性判斷是否出現異狀，成立預警機制。現場也請來金門傀儡戲劇團蔡遠進大師表演《小沙彌下山》，讓現場長者開心不已。

一卡通攜手金門縣政府於今年6月27日舉辦「一卡通敬老預警照護機制」記者會，發表雙方自今年2月服務上線以來的執行成果。一卡通去年向數位發展部數位產業署「普及智慧城鄉生活應用計畫」申請補助，希望透過「金門樂齡卡」建立敬老預警照護機制，透過AI蒐集分析數據，協助判定長者生活慣性是否出現異狀，及早示警，為金門長者打造更加幸福、健康的人生。

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▲▼金門縣政府與一卡通舉辦「一卡通敬老預警照護機制」記者會。（圖／記者林名揚攝）

金門樂齡卡申辦服務截至今年5月，申辦量已達3436張。計畫執行期間為鼓勵長者多多運動、旅遊和參與社區活動，促進身心健康，規劃專屬優惠活動，鼓勵長者乘車、消費，達到贈獎次數即以簡訊通知兌換回饋儲值金。

一卡通公司副總經理闕大順指出，iPASS 一卡通儲值卡累積發卡數已超過4470萬張，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳等4大場景的支付工具。一卡通持續運用數據賦能，透過數據協助金門縣政府進行數位治理，推出敬老預警照護機制，運用數據分析長者生活習慣，進而預測警示與關懷通知。

此外，長者只要搭乘金門縣公車至指定超商與全聯福利中心消費或參加指定活動，每月達3趟（次）即可獲得100元儲值金回饋，本優惠將持續擴大回饋至12月底。統計目前獲得回饋金的參與人次已達到4347人次，可見參與度非常踴躍。

▲▼金門縣政府與一卡通舉辦「一卡通敬老預警照護機制」記者會。（圖／記者林名揚攝）

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