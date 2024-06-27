嫦娥六號首次帶回「月背樣本」　陸宣布再創世界紀錄

記者蔡儀潔／綜合報導

在歷時53天的飛行任務後，大陸「嫦娥六號」返回器25日送回了土壤樣本。大陸國新辦今（27）日召開記者會介紹相關情況稱，此次任務實現了「三大技術突破」和「一項世界第一」，月球樣品研究已進入「嫦娥時代」。

▲嫦娥六號返回器著陸畫面。（圖／翻攝自央視新聞）

據《央視新聞》報導，大陸國新辦今日下午舉行記者會，介紹探月工程嫦娥六號任務有關情況。大陸國家航天局副局長卞志剛表示，嫦娥六號返回器攜帶人類首份月球背面樣品，精準著陸在內蒙古四子王旗，任務取得圓滿成功，實現了「三大技術突破」和「一項世界第一」。

卞志剛進一步指出，嫦娥六號任務是中國航天史上迄今為止技術水平最高的月球探測任務，突破了月球逆行軌道設計與控制技術、月背智能採樣技術、月背起飛上升技術，實現了世界首次月球背面自動採樣返回，再次創造了中國航天的世界紀錄。

卞志剛接著表示，此次任務還與歐空局、法國、義大利、巴基斯坦開展了4個科學載荷的合作，獲取了珍貴的第一手科學數據，展開了測控領域的協同合作。

另外，卞志剛介紹，中外科學家使用中國探月數據，已發表1900多篇論文；從嫦娥五號月球樣品中，中國科學家發現月球第6種新礦物，並命名為「嫦娥石」；研究證明月球在19.6億年前仍存在岩漿活動，使目前已知月球地質壽命「延長」了10億年，月球樣品研究進入「嫦娥時代」，極大豐富了人類對月球乃至宇宙的認知。