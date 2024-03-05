獨／楠西萬佛寺秘境首邀「北一女鎖舞社」熱舞　出家師父彈琴助陣

記者楊惠琪／台北報導

位於台南市的楠西萬佛寺為漢傳佛教聖地，佛寺內有被網友譽為台版吳哥窟的「小普陀禪修公園｣，每天僅限200人入內參觀，外界眼中的秘境聖地，日前卻首度邀請北一女中鎖舞社學生入寺熱舞，寺方還以佛樂DJ和出家師父彈鋼琴助陣，參觀民眾見狀紛紛拿起手機攝影開直播。

▲北一女中鎖舞社是首度獲邀到楠西萬佛寺表演的團體。（圖／楠西萬佛寺提供）

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楠西萬佛寺公共事務總監黃力平表示，為宣揚佛教，佛寺特別在2024跨年北上，在台北市信義計畫區香堤大道展開23天的新年許願活動，當時看到很多高中學生在街頭募款，卻苦無表演舞台，當時就提供活動場地讓學生盡情表演，北一女中鎖舞社學生也是其中的表演團體。





▲北一女中學生在寺廟殿堂表演，讓民眾驚呼連連。（圖／楠西萬佛寺提供）

黃力平指出，因萬佛寺住持法藏和尚的一句邀請，北一女中鎖舞社學生日前專程南下到萬佛寺，在佛樂DJ、出家師父彈鋼琴助陣下，在秘境聖地盡情熱舞，和現場的寶塔佛像、斑駁古城，毫無違和感，讓現場民眾驚呼連連，這也是萬佛寺首度邀請團體入內表演。

楠西萬佛寺住持法藏和尚說，現代年輕人對佛教非常陌生，甚至連基本宗教通識也非常薄弱，佛教是中華文化的一環，也是世界三大宗教之一，本著佛教慈悲與善良，看到學生在街頭募款卻苦無表演舞台，才會首度邀請學生到佛寺表演，今年7月也將在台北車站1樓大廳策展，屆時也歡迎學生到舞台來表演，未來也會持續用新世代的語言與方法，宣揚佛教理念。

黃力平說，北一女中學生是第一個進入佛寺內表演的團體，在秘境佛寺演出，學生都很興奮，當天表演完後，也安排學生入園循禮繞佛，參觀佛寺內的觀音古城、千年鐘乳石洞，各種奇石林景等，未來也會持續透過各種形式，提供學生更多元的表演舞台。





▲北一女中鎖舞社學生與萬佛寺師父合影。（圖／楠西萬佛寺提供）