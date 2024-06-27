台南工地附近出現天坑　建商派員灌漿填平...人孔蓋卻狂冒水

記者林東良／台南報導

台南市北華街琉金建案工地附近，成功凱悅大樓門口路面，27日上午9時許傳出路面突然下陷出現1個長約1公尺多的大洞，住戶發現後馬上告知里長，經住戶與里長向工地建商反映，馬上派員灌漿填平。

▲台南市北華街琉金建案工地附近，成功凱悅大樓門口路面，路面突然下陷出現1個長約1公尺多的大洞。（圖／民眾提供，下同）

附近住戶指出，建商馬上派員到場查處，工人用灌漿方式將洞填平，但大洞填平之後，一旁人孔蓋卻一直冒水，住戶擔心安全問題，希望市府相關單位派員勘查查明原因。