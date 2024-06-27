快訊／新竹晴空匯大火奪兩勇消性命　家屬親筆信曝光控兩單位卸責

▲時代力量「晴空匯大火滿月 竹市府卸責怪基層」記者會。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市豐邑晴空匯大樓火警，濃煙密布造成兩名勇消李詠真、周立鑫疑因空間迷航而不幸殉職，由於事後消防局針對無線電通話說法反覆，市府更稱兩人是「太急於救人」，引發外界討論。時代力量今（27日）召開記者會，直指市府處理8大疑點，也代念殉職勇消李詠真太太給新竹市長、新竹市消防局、新竹市消防局局長、葉耿男大隊長所寫親筆信，信中指出，你們一直把過錯往外推，她不會就這樣子結束的。今天就算她整身傷，也會讓該負責的人負責。

新竹市晴空匯5月26日大火已過一個月，新竹市消防局長對外說法不一，時代力量黨主席王婉諭與新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊召開「晴空匯大火滿月 竹市府卸責怪基層」記者會，代念殉職消防員家屬委託的信件，嚴正要求高虹安市長、李世恭消防局長不要只會追殺吹哨者，向基層下封口令。

新竹市議員蔡惠婷指出，第一個荒謬是「室內斷訊求救無人應，安全管制破洞要人命」，從媒體公布的無線電錄音檔加上市府的說法，兩名殉職消防員喊了多次 Mayday 求救，即使建築物內的消防員聽到，也無法外傳給指揮官，因為內部處於跟外界斷訊的狀態。市府一再強調是因為火場濃煙、高溫、建築隔間影響無線電通訊，但集合住宅大樓火災又不是第一天才發生，過去難道演習沒發現？

第二個荒謬是「火場未升級 缺人又缺車，指揮太輕忽 基層陷險境」。大樓內有三百多位住戶受困待救，早已超出一個大隊能負擔的情形，但現場指揮官卻未依作業規定將火場從二級往上升至三級甚至四級，讓其他大隊和更多分隊前來支援，導致救災現場人力、裝配吃緊，大家疲於奔命，也讓消防員的風險再升高；同樣也因為指揮官輕忽，導致第一批被派至頂樓的消防弟兄，在未帶備用氣瓶的情況下重裝爬20層樓，根本有去無回。

林彥甫議員認為，第三個荒謬是「災後檢討基層 高層無人負責」。過去的一個月市府明顯不願面對消防制度嚴重缺失，且說詞前後矛盾，企圖掩蓋真相。一開始說大隊有加派任務紀錄、安全官有掌握兩人氣瓶氣量，但一週後又改口兩人不在大隊管制名單上，研判是「太急於救人」，試圖把殉職的原因推給消防員個人，但根本就是過時制度害命，已任職超過七年的消防局長李世恭勢必要負最大責任。

林彥甫進一步說明，第四個荒謬是「大動作追殺吹哨者 下封口令掩蓋真相」。這一個月內高虹安市府針對本次災害只開過一場記者會，內容除強調錯過黃金救援時間是因為無線電訊號「錄得到不一定聽得到」，還推基層消防員出來面對媒體重述慘痛回憶，甚至派警察局長威脅吹哨者洩密，市府已報案提告；最近還有消防員透露，市府消防局已下令基層對災調會的訪問口供要一致，試圖讓真相石沉大海，令人不齒。高虹安市長非但無作為，還放任消防局胡搞瞎搞，根本嚴重失職。

時代力量黨主席王婉諭指出，不管是市長或消防局長，都將責任推給因急於進入火場救人而意外喪生的消防人員，卻完全忽略指揮作戰的疏失及管制混亂的問題。王婉諭更指出，在6月4日的記者會上，消防局長直接向消防員下達了封口令，要求他們在公開場合不得發言，以免影響撫恤金的發放。

此外，王婉諭強調，不只是晴空匯，過去一年半內還有八名消防員殉職。中央和地方需要全面檢討，例如建管法規中需調整的部分。目前，機電部門只需建商提交文件和簽證供建管會審核，僅進行書面審查，缺乏全面的第三方驗證機制，應進行修正；王也提到，現行消防建築法規只規定樓梯通道的防火門，應隨時向逃生方向開啟，但消防員進入火場時卻常因門上鎖而遇阻，浪費寶貴的氣瓶時間。中央應就相關法規進行修訂，以確保是否有必要調整。



【詠真太太 親筆信全文】

致全民眾、致新竹市市長、致新竹市消防局、致新竹市消防局局長、致葉耿男大隊長：

5月27日我失去了我最愛的老公詠真，當事件發生時，我無法相信也不願接受，如今，我無奈地接受了詠真的離開。

然而，你們誰為這件事負責了，你們依然坐在高高在上的位置、依然過著你們的日常，而失去最愛的我們，依舊在哭泣、依舊無法相信。

你們真的有認真檢討你們整個消防隊在這事件中的各項疏失、各項無能？

當你們的隊員就這樣子走了，你們真的有在認真檢討嗎？

詠真如此的相信新竹消防局，他在我們認識到結婚都信誓旦旦跟我說：

新竹不會有事啦，別擔心。

詠真如此的相信你們新竹消防局，結果走的卻是他，你們真的心安嗎？

你們不願承認自己有錯，你們一直把過錯往外推，我不會就這樣子結束的。

今天就算我整身傷，我也會讓該負責的人負責。

詠真太太 113.6.26



