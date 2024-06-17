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「砰」一聲竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

▲新竹市警局。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市洪姓副所長中彈倒臥派出所寢室內。（資料圖／記者陳凱力攝）

記者張靖榕／綜合報導

新竹市警局第一分局西門派出所一名洪姓副所長，16日晚間下班未繳槍，被察覺有異的同事到備勤寢室尋人，發現頭部中彈已身亡，消防到場未送醫。據了解，洪員在案發4天前才剛過完生日，上班領槍時無異狀，案發前2小時也才和友人傳訊聊天，目前事發原因有待檢警相驗、調查。本起是警界今年第8起憾事，市長高虹安及警政署長張榮興第一時間指示全力協助治喪，並釐清原因。

警方表示，綽號「排骨」的洪姓副所長在16日晚間18時許，交接卻未繳還槍彈；值班員警發現後察覺有異，前往駐地3樓寢室尋人，發現洪員已自戕倒臥勤務宿舍床鋪，同仁立即通知119人員送醫，經救護人員到場確認死亡。

據了解，洪員太陽穴中彈，倒臥備勤寢室地上，警用手槍掉落一旁。警員同事曾聽見「砰」的巨響與重物落地聲，但並未多留意。

洪員進入警界30餘年，從基層警員一路升任副所長，並曾英勇逮獲犯下多起搶案的歹徒，表現受到肯定，10日也才剛過完54歲生日，前不久還與家人到澎湖旅遊。案發當天下午4時許，洪員也才傳訊息與長官聊天。

警察輕生案近年頻傳，監察院年初就要求，內政部應檢討改善，但憾事仍持續傳出，包括洪員在內的8起憾事中，7起使用警槍自戕。警政署長張榮興上任後針對警察作業務進行檢討，朝精簡不必要勤業務方向進行，但恐怕仍需更多努力。

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