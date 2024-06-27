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原味蛋撻變冰淇淋！肯德基「3大夏季新品」快看　還有辣煙燻脆雞

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基夏季限定3大新品一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新品報到！人氣速食品牌「肯德基」夏季限定「3大新品」來了，不僅有全新美墨煙燻辣味脆雞、鱈魚圈圈等吃，更把經典原味蛋撻變身成冰心蛋撻，每一口都能吃到酥脆餅乾外皮搭配蛋奶冰淇淋的濃郁滋味，7月2日起於全門市開賣，期間限定、售完為止。

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲雞情熱辣煙燻脆雞吃得到墨西哥玉米脆片增添口感。

肯德基打造全新「夏日3大聖品」，首推「雞情熱辣煙燻脆雞」，選用經典咔啦脆雞結合辣椒、小茴香等辛料煙燻製成的燒烤醬，再撒上特製熱辣灑粉及墨西哥玉米脆片，大口咬下甜中帶辣，罪惡滋味讓人忍不住一口接一口，單點售價75元，套餐155元起。

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲經典原味蛋撻變身成冰心蛋撻。

再來必吃經典原味蛋撻變身的「冰心蛋撻風味冰淇淋」，維持蛋撻造型搭配濃郁蛋奶冰淇淋內餡，最上層撒上焦糖脆片增添香氣，並放進香脆餅乾外殼中，沁涼口感夏天吃超滿足，單點售價59元、套桶餐加點56元起，其餘組合最低97元起。

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲鱈魚圈圈是嚴選阿拉斯加鱈魚製成。

最後是嚴選阿拉斯加鱈魚肉、並以超可愛圓圈造型呈現的「鱈魚圈圈」，金黃香酥外皮包裹著新鮮鱈魚肉，口感清爽細緻，單點售價59元起，加點55元，其餘組合最低160元起。以上3款新品於7月2日正式上市，期間限定、售完為止。

▲▼摩斯推出全新橙香雞腿堡、法式飛魚虎珍珠堡；松露起司薯條、黃金地瓜薯條回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯推出2款全新歐風漢堡。

另，摩斯漢堡近日也推出2款全新歐式風味漢堡，其中「橙香雞腿堡」選用去骨帶皮雞腿肉用高溫油炸後，裹上酸甜歐風橙汁醬，搭配新鮮萵苣、青生菜，再佐以優格醬，清爽口感夏天吃最適合不過，售價100元。

「法式飛虎魚珍珠堡」則嚴選台灣在地飛虎魚結合大量洋蔥、香菇進行拌炒後，加入特調法式洋蔥醬，再夾入新鮮生菜，最後搭配熱米飯堡，售價115元，即日起就能在全門市吃到。

▲▼摩斯推出全新橙香雞腿堡、法式飛魚虎珍珠堡；松露起司薯條、黃金地瓜薯條回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲超人氣松露起司薯條、黃金地瓜薯條同步回歸。

超人氣「松露起司薯條」、「黃金地瓜薯條」則同步回歸，松露起司薯條是嚴選義大利進口黑松露醬結合起司白醬，接著淋在金黃薯條上，松露香氣十足，售價75元；黃金地瓜條則是使用在地台農57號蕃薯製成，口感綿密鬆Q，售價60元。

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