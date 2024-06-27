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新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

▲國民黨召開「新冠、流感、諾羅3大病毒齊發！缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床，政府解決方案在哪？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「新冠、流感、諾羅3大病毒齊發！缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床，政府解決方案在哪？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新冠肺炎提早進入高峰，但台灣醫療資源卻不足，國民黨今（27日）召開「新冠、流感、諾羅3大病毒齊發！缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床，政府解決方案在哪？」記者會，質疑政府面對當前病毒變異，疫情趨於嚴重，但包括缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床等問題，官員腦袋卻有沒有跟著病毒變，呼籲衛福部提出解決方案，保護人民的健康。

防疫學會理事長王任賢指出，新冠病毒在台灣已從法定傳染病轉為非法定傳染病，差別就在於法定傳染病是政府管的病，非法定傳染病就是健保管的病，但中央流行疫情指揮中心結束後，那些人都去搞後路、官位，忘了要移交給健保局，把訊息傳達下去。

王任賢強調，健保藥物是依據指南去給的，「問題在於指南沒有移交下去」，導致醫界還留在抗病毒藥物與篩查階段，但新冠已經流感化，不需要靠抗病毒藥物，其他國家的指南都改了，所以沒有搶藥物，只有台灣還在搶抗病毒藥物，有點莫名其妙。

至於護理人力短缺問題，王任賢表示，護理人力永遠不會夠，因為人口在減少，所以必須要有長遠規劃，台灣實行護理授權的制度，是非常好的，因為護理才是醫療照顧的最主要力量，他呼籲優化護理作業，不要讓護理人員有太多雜七雜八的事情，干擾正規的照顧過程。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎則以快篩為例指出，衛福部疾管署公佈快篩要在800家診所發放，但大家都不知道800家診所在哪裡，疾管署6月11日宣導「新冠疫情上升，出現疑似症狀就醫前先快篩」，但快篩在哪裡？疾管署怠忽職守。

沈采穎說，根已經爛了，所有的缺藥都是基層第一線在默默承受，人民的奔波勞苦，官員完全都不知道，只會耍嘴炮、傲慢，但一句「沒有缺」就能把所有的事情就掩蓋過去了嗎？

國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，現在各大醫院的急診區都擠爆，政府一直告訴民眾一切在掌握之中，但實際卻是醫師都沒有辦法開立抗病毒的藥物，缺藥問題嚴重，同時由於醫護人力不足，導致急診室更加擁塞。
 

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