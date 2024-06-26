7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元　加10元多吃1碗白飯

▲7-11自有品牌「Homeal」與「富錦樹台菜香檳」再度聯手推出3款台菜料理。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

吃台菜不用花大錢！7-11與蟬聯3年米其林一星的「富錦樹台菜香檳」再度強強聯手，自今（26）日起開賣3款全新冷凍即食餐點，由米其林星級主廚指導監製風味，分別為「剝皮辣椒滑蛋」、「蟹肉風味麻婆豆腐」以及「蟹黃風味獅子頭」，最快微波2分鐘即可開吃，且價格親民每款僅需79元，加10元可再多吃1份白飯，現在就趕快衝7-11嚐鮮。

7-11表示，觀察到冷凍調理菜自2021年起已連續4年銷售穩定成長，2023年更較前一年銷售量成長6成，當中以多道工序處理的中式功夫菜最受歡迎。

7-11自有品牌「Homeal」去年即於i划算平台獨家販售與米其林必比登推介餐廳「老新台菜」2款家常菜，打破消費者對於冷凍食品大包裝、調味單調的刻板印象，以小份量、包裝設計食感十足的冷凍餐點搶進家庭料理市場。

本周新品更延伸到實體門市販售，與有最美台菜餐廳美譽的「富錦樹台菜香檳」合作開發，同時也參考日韓超商同類型商品包裝與陳列，改採盒型盛裝，更方便消費者食用。

▲「剝皮辣椒滑蛋」甘甜微辣超下飯。



這次7-11自有品牌「Homeal」與富錦樹台菜香檳餐廳主廚聯手創新詮釋共3款聯名台菜料理，除了店內招牌菜，更全新特製超商專屬菜單，每道菜品都經過主廚精心設計，首推「剝皮辣蝦滑蛋」，以特製剝皮辣椒醬汁搭配石安牧場炒嫩蛋及彈牙的蝦仁，甘甜微辣風味充滿層次，使用7-11門市微波爐加熱約2分鐘即可開吃。

「蟹肉風味麻婆豆腐」選用滑嫩豆腐和帶有花椒香氣的麻婆醬汁，創新佐以蟹味棒絲和蟹膏風味蘿蔔，並點綴青蔥花，色香味俱全；「蟹黃風味獅子頭」以甘甜滷白菜搭配特製蟹黃風味醬，呈現出有別於傳統獅子頭的獨特鹹香風味。這2款使用7-11門市微波爐加熱約3分鐘即可馬上開動。

▲「蟹肉風味麻婆豆腐」以帶有花椒香氣的麻婆豆腐加入蟹味棒絲、蟹膏風味蘿蔔，再以青蔥花點綴，美味滿分。



▲「蟹黃風味獅子頭」以甘甜滷白菜搭配特製蟹黃風味醬，呈現獨特的獅子頭風味。

以上3款聯名台菜新品售價皆為79元，今（26）日至7月9日只要加10元就能多吃1份白飯，推薦富麗米白飯（冷藏）、御料小館紫米十穀飯（冷藏）、御料小館越光米白飯（冷藏）、CP香Q白米飯（冷凍），等於總共花89元就能吃得過癮；另外，7-11 OPENPOINT於同期間也祭出優惠，以點數1點加69元即可兌換任1款聯名台菜新品。

▲萊爾富找來「韓姜熙的小廚房」合作，同樣自今日起開賣4款聯名美食。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

萊爾富則攜手知名韓式料理集團-豆府餐飲集團旗下的「韓姜熙的小廚房」，從今（26）日起開賣4款聯名韓式料理新品，首推「春川辣炒雞飯捲」（售價59元），選用品牌方特調韓式BBQ醬和韓式春川醬，再搭配雞肉、鮮蔬一起炒熟，甜辣口感一吃就上癮；另一款「燒肉紫菜捲」（售價79元），以經典芝麻海苔包裹燒肉、蘿蔔絲、油菜、黃蘿蔔等餡料，口感豐富有層次。

▲「春川辣炒雞飯捲」大口咬下能吃到滿滿的辣炒雞肉餡。



▲「燒肉紫菜捲」以芝麻海苔包裹燒肉、黃蘿蔔等餡料，口感非常豐富。

愛吃韓式拌飯的你絕對不能錯過「醬燒牛五花拌飯」（售價99元），使用品牌方特調韓式BBQ醬搭配肉香十足又軟嫩的牛五花肉片，吃起來超滿足；最後是「辣炒魷魚拌麵」（售價99元），使用品牌方特調韓式辣醬搭配深海魷魚圈，韓式甜辣滋味十分開胃。

▲「醬燒牛五花拌飯」用料超大方，有滿滿的肉片、配菜，吃起來超過癮。



▲「辣炒魷魚拌麵」以Q彈魷魚圈搭配韓式辣醬，甜辣滋味超涮嘴。