　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平：要加大半導體研發力度　11年建成「科技強國」

▲▼習近平出席科技大會。（圖／新華社）

▲習近平出席全國科技大會。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平24日在北京的「全國科技大會」上表示，中國一些關鍵核心技術受制於人，要加大積體電路（IC）、工具機、先進材料等技術的研發力度，「距離實現建成科技強國目標只有11年時間了。」

根據《新華社》報導，習近平在大會上提到，雖然中國科技事業發展取得了長足進步，但原始創新能力還相對薄弱，一些關鍵核心技術受制於人，頂尖科技人才不足，「必須進一步增強緊迫感，進一步加大科技創新力度，搶佔科技競爭和未來發展制高點。」

習近平指出，現在距離實現建成科技強國目標只有11年時間了，「我們要以『十年磨一劍』的堅定決心和頑強意志，只爭朝夕、埋頭苦幹，一步一個腳印把這一戰略目標變為現實。」

習近平表示，要充分發揮新型舉國體制優勢，加快推進高水平科技自立自強，突出國家戰略需求，在若干重要領域實施科技戰略部署，凝練實施一批新的重大科技項目，形成競爭優勢，贏得戰略主動。

習近平說，要聚焦現代化產業體系建設的重點領域和薄弱環節，針對集成電路、工業母機、基礎軟件、先進材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術研發力度，為確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。

習近平還說，要瞄准未來科技和產業發展制高點，加快新一代信息技術、人工智能、量子科技、生物科技、新能源、新材料等領域科技創新，培育發展新興產業和未來產業。要積極運用新技術改造提升傳統產業，推動產業高端化、智能化、綠色化。

習近平強調，當前，人才培養與科技創新供需不匹配的結構性矛盾比較突出，要把加快建設國家戰略人才力量作為重中之重，著力培養造就戰略科學家、一流科技領軍人才和創新團隊，著力培養造就卓越工程師、大國工匠、高技能人才。

ET快訊
補新青安貸款漏洞！　財政部增「限貸一次」、簽自住切結書
導師一句「你沒用」…3刀男黑化！　見白鞋染紅：地獄結束了
觀音像慘遭斷頭！永和寺要再花170萬+求償
巨大觀音像吊掛「當場斷頭」！　工作人員喊：賠死了
孫安佐將登成人平台直播！　SWAG證實：合體陳沂
夏克立贏了！　女星PO文「約克夏該處死」被起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

中共中宣部副部長慎海雄分管電影工作

「中國象棋第一人」王天一涉賄被查　曾假冒農民參賽被踢爆

習近平：要加大半導體研發力度　11年建成「科技強國」

懲治台獨是「回應賴清德兩國論」　新華社：打擊囂張氣燄

阿北當街露鳥　彪悍大媽下秒「徒手抓龍筋」呼叫眾人讓他紅

台灣工商聯拜會海協會　張志軍：唯有「九二共識」兩岸繁榮昌盛

「核彈級」女網紅搭車雙球見人　網神出本尊驚才剛滿18歲

國二愛女突精神異常！爸爸上網看影片　才知她遭「關廁所痛毆」

中國愛迪達員工「小紅書」扳倒高層！爆料霸凌收回扣　調查結果曝

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

中共中宣部副部長慎海雄分管電影工作

「中國象棋第一人」王天一涉賄被查　曾假冒農民參賽被踢爆

習近平：要加大半導體研發力度　11年建成「科技強國」

懲治台獨是「回應賴清德兩國論」　新華社：打擊囂張氣燄

阿北當街露鳥　彪悍大媽下秒「徒手抓龍筋」呼叫眾人讓他紅

台灣工商聯拜會海協會　張志軍：唯有「九二共識」兩岸繁榮昌盛

「核彈級」女網紅搭車雙球見人　網神出本尊驚才剛滿18歲

國二愛女突精神異常！爸爸上網看影片　才知她遭「關廁所痛毆」

中國愛迪達員工「小紅書」扳倒高層！爆料霸凌收回扣　調查結果曝

藍鎖定「超思、鏡電視案」成立調查小組　黃國昌：黨團將共同討論

失戀女遇真命天子甜喊「我喜歡你♥」　結局進了法院

深澳鐵道自行車7／1加開夜間班次！穿梭花火隧道找12星座、星空鯨

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

疑高溫炎熱引燃　台中3天2輛雙B車起火！車內別放這些物品

統一羅智先撩妻放大絕！　手機桌布曬高秀玲嫩照

《博物館驚魂夜》「老警衛」家中離世！　才剛過完90歲生日

元大金隨台股震盪跌近半根　窘陷貼息

15種樹「易製造臭氧」！環境部揭名單建議少種　學者質疑準確性

案場遇「跩爆代銷」一票爆有感！過來人笑曝關鍵：很客氣

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

大陸熱門新聞

搭車見「核彈級」女網紅　網神出本尊驚才剛滿18歲

國二愛女突精神異常！爸爸上網才知她遭霸凌

中國愛迪達員工爆料高層貪腐！調查結果曝

阿北當街露鳥　彪悍大媽下一秒徒手抓龍筋

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

孕婦喝冰箱剩牛奶染「李斯特菌」…致胎兒早產

中國車市內捲！汽車經銷商虧損跑路頻傳

浙江暴雨　「千年古城」城牆10秒坍塌

養一頭牛虧萬元！陸牛肉價格大跳水

4遊客海南潛水遭丟包海中　拼死游2小時上岸

國台辦：波特王來大陸很多次「歡迎再來」

胡錫進炒股「當韭菜」滿一年 投資70萬...虧74597元人民幣

女駕駛踩斷油門踏板　蔚來汽車：故意設計

李強：中國經濟「不能下猛藥」

更多熱門

相關新聞

傳屏東蓋先進封裝廠　台積電：目前無具體計畫

傳屏東蓋先進封裝廠　台積電：目前無具體計畫

媒體報導晶圓代工廠台積電有意前往屏東再蓋先進封裝廠，台積電今天晚間回覆記者詢問強調，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，但目前並無具體計畫。

蒲亭訪問河內後 習近平會見越南總理

蒲亭訪問河內後 習近平會見越南總理

美國誘騙中國攻台論述登央視　批美居心不良

美國誘騙中國攻台論述登央視　批美居心不良

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

美副國務卿：台灣半導體供應中斷恐導致全球大蕭條

美副國務卿：台灣半導體供應中斷恐導致全球大蕭條

關鍵字：

習近平科技大會晶片半導體積體電路IC

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

最會「溺愛孩子」星座Top 3

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

貸新青安買30坪房！女友鬧分「是坐牢」他崩潰

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面