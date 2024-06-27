習近平：要加大半導體研發力度　11年建成「科技強國」

▲習近平出席全國科技大會。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平24日在北京的「全國科技大會」上表示，中國一些關鍵核心技術受制於人，要加大積體電路（IC）、工具機、先進材料等技術的研發力度，「距離實現建成科技強國目標只有11年時間了。」

根據《新華社》報導，習近平在大會上提到，雖然中國科技事業發展取得了長足進步，但原始創新能力還相對薄弱，一些關鍵核心技術受制於人，頂尖科技人才不足，「必須進一步增強緊迫感，進一步加大科技創新力度，搶佔科技競爭和未來發展制高點。」

習近平指出，現在距離實現建成科技強國目標只有11年時間了，「我們要以『十年磨一劍』的堅定決心和頑強意志，只爭朝夕、埋頭苦幹，一步一個腳印把這一戰略目標變為現實。」

習近平表示，要充分發揮新型舉國體制優勢，加快推進高水平科技自立自強，突出國家戰略需求，在若干重要領域實施科技戰略部署，凝練實施一批新的重大科技項目，形成競爭優勢，贏得戰略主動。

習近平說，要聚焦現代化產業體系建設的重點領域和薄弱環節，針對集成電路、工業母機、基礎軟件、先進材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術研發力度，為確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。

習近平還說，要瞄准未來科技和產業發展制高點，加快新一代信息技術、人工智能、量子科技、生物科技、新能源、新材料等領域科技創新，培育發展新興產業和未來產業。要積極運用新技術改造提升傳統產業，推動產業高端化、智能化、綠色化。

習近平強調，當前，人才培養與科技創新供需不匹配的結構性矛盾比較突出，要把加快建設國家戰略人才力量作為重中之重，著力培養造就戰略科學家、一流科技領軍人才和創新團隊，著力培養造就卓越工程師、大國工匠、高技能人才。