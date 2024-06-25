25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」　2年後欠款420萬宣告破產

▲上海梧升半導體（集團）項目建設示意圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國企業破產重整案件信息網5月20日公告，上海浦東法院公開對上海梧升半導體（集團）有限公司強制清算。值得注意的是，梧升半導體是由一名95後的「科技新貴」張嘉梁創辦，他和關聯方兩年內先後宣稱對外近400億人民幣（約1764億元新台幣）投資，最終卻因無法支付工程款及員工薪水94萬元人民幣（約420萬新台幣），被債權人提請破產清算收場。

▲梧升半導體IDM項目簽約儀式。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，2020年7月，中國半導體股份有限公司、新光國際投資有限公司與南京經濟技術開發區管委會近日簽署了梧升半導體IDM項目投資協議。消息稱，該項目是梧升電子科技集團母公司中國半導體股份有限公司（實際上兩者無股權關係）在半導體產業佈局的關鍵項目。

項目採用IDM運營模式，總投資規模達到30億美元，規劃月產4萬片12吋晶圓，主要產品包括AMOLED面板驅動芯片（晶片，下同）、硅基OLED芯片及CIS芯片。協議三方約定，項目於當年四季度動土開工。

宣佈南京投資後，2021年4月，梧升半導體公司又宣佈簽約落戶上海，預計總投資額不低於180億元（人民幣，下同），五年內完成整體項目的全部建設。當時，為了南京項目，中國半導體股份有限公司還成立了南京梧升半導體科技有限公司。

值得注意的是，梧升半導體公司當時尚未成立，直到兩個總額近400億元的重磅投資消息宣佈後，才由梧升電子公司和中國半導體股份有限公司註冊了這家註冊資本達百億元的公司。

根據工商登記資訊顯示，梧升半導體公司成立於2021年7月，公司註冊資金100億元，公司大股東為上海梧升電子科技（集團）有限公司（以下簡稱梧升電子公司），持有公司77.362%的股份，中國半導體股份有限公司為第二大股東，持有公司22.638%的股份。

至於中國半導體股份有限公司是在2019年於香港成立，公司原名中福尚統控股有限公司，登記資訊欄上顯示就是一間私人股份有限公司。國企人士透露，這是一種很典型的操作手法，利用香港法律法規，再到大陸內地獲取「中字頭」紅利。

同時，梧升電子公司也沒有國資背景，由當時僅25歲的自然人張嘉梁和合夥人華一謙共同創立。2020年9月11日，南京梧升與中建上海設計院、世源公司（另一家設計公司）訂立《建設工程設計合同》，約定項目名稱為南京梧升半導體IDM項目，規劃用地23.3761公頃（約350.64畝），總建築面積23.21萬平方公尺，合同金額為1300萬元，約定分6次付款，第一、二次均為15%。

南京經開區工作人員透露，項目後續由於資金原因，最終合同被終止，「梧升後續沒有到資，包括人員配置都沒有到，在多次溝通後我們就發函給了梧升，要求終止合同，梧升也回覆稱會配合經開區的工作，後續就要求梧升從工地退出，註銷公司等，梧升也配合了，包括辦公室退掉，物業費結清等。」

以梧升半導體公司為例，現在可查的被訴訟官司共有3起，另一起官司則是工程官司，也正是這起官司，梧升電子公司被申請破產。