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午後雷雨再現「下最大」時間曝　未來一周高溫飆37度

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲未來一周晴朗炎熱，午後熱對流發展容易會有午後雷陣雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今(27日)指出，受到太平洋高壓影響，未來一周晴朗炎熱，但有午後雷陣雨，尤其明日至下周一在中部以北平地、宜蘭花蓮容易出現午後雷陣雨，午後熱對流伴隨強風、閃電、冰雹要留意，未來一周仍是36度高溫以上，都市或環境裸露區域會有更高的溫度。

氣象署科長林柏東說，目前有個鋒面系統從日本延伸到華中，南邊菲律賓則有熱帶雲系發展當中，未來一周沒看到發展起來的訊號，台灣目前上空無雲，各地天氣晴朗穩定，但下午比較炎熱，容易有午後熱對流發展。

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他表示，今天下午山區、近山區平地容易出現午後雷陣雨，雨勢下得較急、較大，東南部因為高壓西南側偏向東南風，所以迎風面東南部、恆春半島晚上有零星降雨。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣，林伯東指出，午後雷雨隨著風向改變稍微有不同，各地山區未來一周易出現午後雷陣雨，昨天南投發生冰雹現象，午後對流造成驟雨伴隨強陣風、閃電、冰雹，盡速躲避並遠離山區溪流。

他解釋，雖然目前看起來沒有雲，但下午因為熱力作用有熱對流發展，發展過程雲的水成長到比較高度，可能形成冰的粒子，碰撞發生閃電現象，而後形成冰粒子掉下來就看到冰雹現象，因此在午後熱對流發生，提醒民眾多留意。

林伯東說，這幾天環境風場偏向東南到南風、西南風，中部以北平地容易出現午後雷雨，特別在周五到下周一的平地會出現午後雷陣雨，甚至宜蘭、花蓮也有午後雷陣雨。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林伯東說，未來一周各地夜晚低溫在26度以上，白天高溫在33、34度以上。今天太平洋高壓勢力強，北部、中部、南部會出現高溫，甚至南部內陸可以達到37度以上。

他指出，周五到下周一高壓稍微減弱，略降1、2度，感受仍是相當炎熱，下周二、三高溫32至35度，而周日台東有焚風發生機率，出現36度以上高溫。避免室外活動，多補充水分防中暑。

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