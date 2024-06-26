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明天最熱！18縣市亮高溫燈號　1圖看懂未來一周降雨區

▲▼高溫,夏季。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周持續炎熱，南部高屏地區出現37度以上高溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

高溫越來越有感，中央氣象署發布明（27日）18縣市高溫資訊，屏東、台南及高雄市可能出現38度極端高溫；氣象署指出，明日將會是本周最熱一天，留意南部高溫37度以上，而午後雷陣雨集中在中部及各地山區。

氣象署指出，明日白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

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台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

▲▼明(27日)高溫資訊分布圖。（圖／氣象署提供）

▲明日高溫資訊分布圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員趙竑說，明、後天仍在太平洋高壓勢力範圍，各地多雲到晴，環境偏向東南風，因此東南部地區和恆春半島不定時有短暫陣雨，午後雷陣雨區域集中在中部跟各地山區。

他表示，周五午後雷陣雨範圍變廣，因為太平洋高壓減退，中午過後台南以北、山區局部短暫雷陣雨，中部以北及各地山區有局部大雨發生的機率。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，周六到下周一因為高壓東退滿明顯的，環境變成西南風，午後雷陣雨限縮在中南部地區，會有零星短暫陣雨，其他地方多雲到晴，中部以北、東北部、東部及各地山區仍有短暫陣雨。

他說，下周二、三太平洋高壓勢力增強，各地天氣穩定，環境改為東南風，東南部和恆春半島有零星短暫陣雨，中部以北、東北部、東部及各地山區有午後短暫雷陣雨。

溫度方面，趙竑表示，未來一周持續高溫炎熱，各地普遍33至35度，在周日之前，明天可以說是本周最熱一天，尤其留意南部高溫，高屏地區可能37度以上高溫，且高溫範圍較廣。

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