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飛機突然出現在道路上　女「貨車被撞成廢鐵」驚嚇：我還活著

路上開車「眼前突出現飛機」　女貨車被撞成廢鐵傻：我還活著。（圖／翻攝自Facebook／CHP - Yuba-Sutter）

▲女被飛機撞上，奇蹟沒有受傷。（圖／翻攝自Facebook／CHP - Yuba-Sutter

記者李振慧／綜合報導

美國加州一架輕型飛機起飛時發生狀況，直接撞上一輛路過白色小貨車，飛機與小貨車相撞後2者都幾乎解體，只剩下一堆廢鐵，然而車上41歲女駕駛阿拉塔(Dee Arata)幾乎毫髮無傷，神奇經歷連她自己都不敢置信。

事件26日早上6時左右發生在加州尤巴城(Yuba)，41歲女子阿拉塔表示，當時她駕駛白色小貨車正準備上班，一架輕型飛機Republic RC-3 Seabee突然出現在眼前。

阿拉塔表示，「我在被飛機撞上前就看到了，一個又大又白的東西，我知道那是一架飛機，大概只有幾秒鐘的時間飛機就撞過來，我立刻大喊，『天啊，我要被撞了』」。

加州公路巡邏隊表示，這架飛機起飛時由於動能不足，撞破圍欄後又撞上這輛小貨車。從現場照片可看到，小貨車擋風玻璃破裂，駕駛側車門被撞爛，停在田野中的小飛機也嚴重毀壞。

劫後餘生的阿拉塔表示，「我不敢相信我竟然被飛機撞，而且還活下來」，透露當初為了躲避塞車才會選擇鄉間小路上班，沒想到因此被飛機撞，幸好飛機駕駛員也沒有受傷，2人都幸運逃過一劫。

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