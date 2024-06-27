拜登川普將辯論　華郵21大哉問包括釐清「是否協防台灣」

▲拜登與川普將進行首場電視辯論。（圖／路透）



文／中央社記者鍾佑貞華盛頓26日專電

美國總統拜登與前總統川普將進行首場電視辯論，「華盛頓郵報」21名專欄作家對兩人提出可能左右未來4年的政策問題，包括是否於中國犯台時出兵介入。拜登數次表態將協防，川普則不願講明。

問鼎美國領導人大位的兩人27日將辯論90分鐘，唇舌激戰進入實質政策交鋒的機率或許低，「華盛頓郵報」（The Washington Post）仍邀請為華郵「意見」（Opinions）專欄撰文的作家提出「沒有簡單答案」的內政、外交及貿易等議題大哉問。

根據華郵今天刊出的內容，關注台海局勢的羅金（Josh Rogin）寫道，這兩位準總統候選人應回答「如果中國進攻台灣，你會派美軍介入嗎」？

羅金說，派遣美軍保衛台灣可能會引發與中國更大規模的戰爭，並使美國主要區域盟友捲入，但若未能阻止中國強占台灣，可能對全球民主帶來危險後果。

羅金表示，直球回答這個問題，將牽動美國是否放棄數十年來的「戰略模糊」政策。拜登數次表示，如果中國侵台，他將派遣美軍援助台灣。但具體細節不明確。美國援台是否會類似拜登對烏克蘭的支持，包括提供武器及經援，但不派美軍？「這種策略在台灣是行不通的」。

羅金說，川普從未說過是否會捍衛台灣。許多在他第一屆總統任職、對台灣議題持鷹派立場的人士可能不會回鍋。川普將中國國家主席習近平視為朋友。他會派美軍為台灣人打仗嗎？不安的區域期待他的答覆。

作家布特（Max Boot）則認為兩人應說清楚講明白「烏克蘭勝利」的定義為何，及美國應該採取哪些步驟來確保烏克蘭戰勝。

布特說，拜登經常表示他堅定支持烏克蘭，但並未明確定義美國於俄烏戰爭中追求的最終目標。川普僅表示他將迅速結束戰爭，但未加以詳述具體計畫。

戰事無止盡的拖延之下，布特拋出連串問題：勝利是否意味著烏克蘭收回所有被占領的土地？還是只收復部分？無論烏克蘭未來的國界如何，烏克蘭如何確保自身安全，以抵禦俄羅斯可能再次進攻威脅？美國願意為烏克蘭提供何種安全保證？是否支持烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）？

其他外交問題包括如何終結讓白宮焦頭爛額的加薩戰爭，美國是否支持中東民主、歐洲對美國國安的重要程度，及美國如何因應蘇丹及緬甸危機等。

21題中，逾半數涉及內政議題，例如如何處理恐怕在2036年破產的醫療保險、消除黑人及白人的貧富差距，以及讓中西部製造業城市的白人選民、都會區黑人及拉丁裔選民等所謂的「被忽視者」脫離當前處境。

辯論主辦單位美國有線電視新聞網（CNN）表示，兩名主持人、CNN當家主播塔柏爾（Jake Tapper）和巴希（Dana Bash）將「動用手邊所有工具來掌握時間，也將確保這是一場文明的討論會」。