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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

俞大㵢被爆800萬公帑買奢侈品　林佳龍曝僅250萬：有些用在代表處

▲▼外交部長林佳龍 立法院外交及國防委員會 聯訪 余大㵢相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

駐美代表俞大㵢遭週刊爆料亂花公帑，狂花800萬元購置手工沙發、高級床墊等家具，更以禮賓為由申請購買370萬元的凱迪拉克座車，但遭外交部會計部門擋下。對此，外交部長林佳龍今（27日）受訪時表示，數字是錯的，整組加上單人沙發應該是60多萬，上半年代表處跟官邸採購大概總數就是250萬台幣，有些是用在代表處。

林佳龍表示，外館採購跟核銷有一定程序，俞大㵢也按照這樣的程序申請，有些項目有核可，但建議購車部分在秘書處了解後並未同意，外界比較注意床跟沙發，傳言8百萬，數字是錯的，經過了解，上半年華府駐美大使館跟官邸整個核銷的數字是35萬美金，備用發電機跟硬體設施就28萬，剩下核銷項目約7萬美金。

林佳龍說明，沙發因為較老舊經過更換，價格反映當地運費與物價，秘書處核銷有其一定標準，床墊、床座因為使用二十多年，且先前物價當然跟現在有差，但是同一個品牌，應該是有反應實際採購需求，了解後可以對外清楚說明，車子部分沒有核可，就不做討論。

至於有媒體質疑採購單價，林佳龍澄清，沙發並不是90多萬，整組加上單人沙發應該是60多萬，上半年代表處跟官邸採購大概總數就是250萬台幣，有些是用在代表處。

媒體追問，是否涉及內部鬥爭？林佳龍表示，只要依程序申請跟核銷就依法辦理，外界關心爆料跟公文外洩，正在了解當中，至於內部管理跟領導風格部分，每位第一線政務官領導使館或代表處都被賦予一定職權。

林佳龍坦言，畢竟華府工作在高度壓力下，每天都像打仗，要給予支持，內部同仁若有任何意見，也希望循正確程序反應，自己也會做他們的後盾，提升外館士氣，團結才能把外交做好。
 

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